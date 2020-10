‚Říkal jsem si, že kdyby hrál krajský přebor, bude to dobré.‘ Coufalův otec vzpomíná na synovi začátky

Kdysi slýchal, že neumí odcentrovat, že je příliš slabý a že z něj dobrý fotbalista nikdy nebude. Chyba – třeba včera byl Vladimír Coufal vyhlášen nejlepším hráčem West Hamu v zápase anglické ligy s Manchesterem City. Kdyby tohle někdo řekl otci reprezentačního obránce před pár lety, asi by si ťukal na čelo. Ludgeřovice 12:39 25. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Coufal se raduje se spoluhráčem z West Hamu Jarrodem Bowenem | Zdroj: Reuters

Fotbalista Vladimír Coufal v zápase s Manchesterem City znovu okouzlil experty na ostrovech. A to si jeho otec ještě před pár lety myslel, že bude syn hrát maximálně tak za Bohumín.

„Říkal jsem si, že kdyby si někdy zahrál krajský přebor, tak bych byl rád. Že si kopne někde za Heřmanice nebo za Bohumín, to bude dobré, aspoň se bude na co koukat,“ povídá otec obránce anglického West Hamu Vladimír Coufal starší.

Stěna slávy

Je to vlastně docela úsměvné, že teď sedí v obýváku svého domku v Ludgeřovicích, na zdech visí zarámované fotografie, které zachycují slavné fotbalové momenty jeho syna – titul se Slavií, gól do sítě Marseille a tak dále.

„Podařilo se něco, na čem jsme deset let pracovali. Projevila se ta píle, že si splnil svůj sen a hraje fotbal v Anglii. To si nikdo nedokáže představit, co se tady dělo v lese a kolem rybníka, jak běhal a posiloval. Vládík nebyl zrovna mezi vyvolenýma, o kterých se říkalo, že by měli hrát ligu. No a je to přesně opačně,“ dodává pyšný otec.

Coufalův gólový centr proti Manchesteru City:

Není to žádná fotomontáž a pyšný otec je má dennodenně na očích, aby se zas a znovu ujistil, že je to po celé pravda.

„Neměl fyziologické předpoklady, jak mi řekli na Baníku. Byl pořád slabý a malý,“ vzpomíná otec. Ano, kdysi v Ostravě jako dorostenec Vladimír Coufal uslyšel, že je neperspektivní, a že už se s ním v Baníku nepočítá.

„Bylo mi doporučeno, abych ho dal do nejnižší soutěže, do III. třídy. Tam si užil svoje s chlapama. Nebyl zvyklý věšet sítě a nosit bandasky s pitím. Tam jsou chlapi, kteří hrajou fotbal pro zábavu a pivo. Trošku z toho byl znechucený, ale tohle těžké období překousl a teď je to dobrý.“

Na výkony svého syna ale poslední dobou Vladimír Coufal starší rozhodně nadávat nemůže, vždyť je dnes z kdysi neperspektivního nešiky jeden z nejlepších českých fotbalistů.