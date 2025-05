Velká posila pro Hradec Králové. Fotbalista Darida se po 12 letech vrací do české ligy

Darida oznámil návrat do vlasti už minulý týden, klub ale neprozradil. Kreativní středopolař zatím hrál českou nejvyšší soutěž pouze za mateřskou Plzeň, s níž v letech 2011 a 2013 získal ligový titul. V Arisu dostal nabídku nové smlouvy, nakonec ale zamířil jako volný hráč pod Lízátka.

„Letos o Vánocích, když jsem byl tady v Čechách s rodinou, jsem si řekl, že už v zahraničí pokračovat nechci a že se vrátím domů. S manželkou nás to táhlo zpátky do Čech a sem do Hradce. Myslím si, že jsem stále plný sil a fotbalu se chci věnovat dál, takže se tahle varianta nabízela. Jsem rád, že to všechno dopadlo a jsem tady,“ uvedl Darida.

Necelých deset let v Německu

Největší část kariéry strávil Darida v Německu. Dva roky působil ve Freiburgu a následně sedm a půl roku hrál za Herthu Berlín. Na kontě má 76 reprezentačních startů a osm gólů, byl i na dvou evropských šampionátech.

Obrovské zkušenosti ze zahraničí i českého národního týmu přivádí pod lízátka @FCHradec ✍️ Vladimír Darida bude Votrokem! pic.twitter.com/6aXnPDN6Or — Chance Liga (@chanceliga) May 23, 2025

„Je to hráč, který může Hradci hodně dát, náš tým může výrazně zkvalitnit. Bavíme se tu o hráči, který má v české, německé a řecké lize téměř 400 zápasů, v národním týmu více než 70 utkání. Je držitelem ocenění Fotbalista roku, jeho charakter je výjimečný,“ řekl sportovní ředitel Jiří Sabou. „Když celý transfer trochu poodkryju, tak mohu přiznat, že to nebylo o velkých částkách. Vše do sebe zapadlo i díky tomu, že Vláďa staví v Hradci dům a bude tu bydlet,“ přidal.

Darida může nové spoluhráče jako divák podpořit už v neděli 25. května při domácí odvetě finále nadstavbové skupiny o umístění proti Bohemians 1905. „Votroci“ budou dohánět manko 0:1 z úvodního duelu.