Patnáct let od vítězství Česka nad Nizozemskem na Euru. ‚Fantastický zápas,‘ shodovali se po utkání hráči

Petr Čech v brance, Pavel Nedvěd s Tomášem Rosickým a Karlem Poborským v záloze a v útoku dvojice Koller-Baroš. To byly časy… Česká fotbalová reprezentace měla na Euru 2004 respekt celého kontinentu. Ve středu je to přesně 15 let od slavné výhry nad Nizozemskem. Praha 11:33 19. června 2019

Po 20 minutách to vypadalo na debakl, ale nakonec jde o jedno z nejpamátnějších vítězství českých fotbalistů. Přesně před 15 lety otočili na mistrovství Evropy zápas s Nizozemskem z 0:2 na 3:2.

Přesně před 15 lety porazila česká fotbalová reprezentace Nizozemsko 3:2

Psala se teprve 19. minuta a čeští fanoušci už reprezentaci odepisovali, tohle že žádný slavný turnaj nebude, vždyť i s Lotyšskem se k výhře národní tým hodně protrápil. Jenže v tu chvíli kouč Brückner vyslal všechno do útoku a vyplatilo se to, i když nemuselo. Šance byly na obou stranách, Čechy několikrát podržel Petr Čech, jednou tyč, a tak si uvědomovali, že klidně mohli prohrát.

To potvrzuje Vladimír Šmicer: „Holanďani hráli taky skvělý zápas. Já si myslím, že pro fandy to muselo být fantastické. Soupeři ale nevyužili šance, jaké měli a my jsme potom dali góly.“

„Pro všechny fotbalové fanoušky to byl fantastický zápas. My jsme to zase dokázali otočit, navíc s Holandskem a ještě za stavu 0:2. To dokáží jen velké týmy. Je vidět, že máme velkého týmového ducha,“ rozplýval se po utkání Tomáš Rosický.

Ani velký týmový duch, ani oceňovaný útočný fotbal nakonec českým fotbalistům k vytouženému zlatu nestačily, po trpké porážce s Řeckem brali na Euru 2004 bronz. Ten je zatím stále poslední medailí z velkého seniorského turnaje.