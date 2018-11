Weiss neunesl roli náhradníka, při duelu s Čechy opustil lavičku

Slovenský záložník Vladimír Weiss se opět postaral o rozruch. Zatímco v říjnu byl mezi fotbalisty, kteří po domácí prohře s českou reprezentací porušili životosprávu, při pondělním utkání Ligy národů v Praze ještě před koncem zápasu odešel ze střídačky a opustil stadion. Praha 14:52 20. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Weiss je ve slovenském národním týmu zvyklý hrát | Foto: Albert Gea | Zdroj: Reuters

Podle slovenských médií Weiss neunesl, že ho trenér Pavel Hapal do zápasu nenasadil ani jako střídajícího hráče, a v 79. minutě odešel ze střídačky.

Spoluhráči slavili, střelec se nervoval. Češi po Schickově brance udrželi druhou skupinu Ligy národů Číst článek

„V průběhu utkání jsem si toho nevšiml, protože jsem koučoval mužstvo. Dozvěděl jsem se to, až jsem po zápase vešel do kabiny. Co vám k tomu teď mohu říct? Momentálně nic. Budu se snažit to s hráčem nějakým způsobem vykomunikovat, zjistit, co ho k tomu vedlo, a uvidíme dál,“ řekl po zápase trenér slovenského týmu PavelHapal.

Weiss zůstal na lavičce i při pátečním vítězství 4:1 nad Ukrajinou při Hapalově premiéře. Podle některých slovenských médií měl dokonce při odchodu ze stadionu v Edenu utrousit, že skončil.

„My Vlada Weisse známe, víme, jakým způsobem hraje. Rozhodli jsme jinou variantu, do zápasu jsme ho nepustili. Ale nikde není napsané, že v dalším utkání nebude hrát. Takže v tom nevidím žádný problém,“ dodal český kouč slovenské reprezentace.

Weiss nemá podobné problémy poprvé. Před měsícem byl osmadvacetiletý fotbalista katarského celku Gharráfa mezi hráči, kteří po domácí prohře s českým týmem porušili životosprávu. Když se to dozvěděl tehdejší trenér Ján Kozák, rozhodl se z funkce odstoupit.

V minulosti bývalý hráč Manchesteru City, Glasgow Rangers, Espaňolu Barcelona nebo Olympiakosu Pireus strávil noc v cele předběžného zadržení, protože se odmítl podrobit dechové zkoušce i odběru krve.

Soud ho posléze osvobodil, Weiss však kvůli tomu byl na nějakou dobu vyřazen z národního týmu.