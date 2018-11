‚Můžou si to oslavit jinde.‘ Výroční zápas pokazil sparťanům gólman Jablonce Hrubý

Ligovému utkání Sparty s Jabloncem předcházela na Letné slavnostní atmosféra. Domácí si připomínali 125. výročí od založení klubu a hráči mimo jiné nastoupili do zápasu v černých retro dresech. Štěstí jim ale nepřinesly, duel skončil bezbrankovou remízou a Sparta tak jubileum výhrou neoslavila. Praha 8:48 26. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hvězdou zápasu na Spartě byl gólman Jablonce Vlastimil Hrubý | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Tradiční klubovou hymnu před utkáním s Jabloncem netradičně zpíval společně s fanoušky třicetičlenný sbor. Sváteční nálada zapůsobila na Letné nejen na fanoušky na tribunách, ale i na hráče.

„Nádherná atmosféra, úvod, retro dresy. Už chyběl jen ten výsledek,“ povzdechl si na Radiožurnálu zklamaný sparťanský útočník Matěj Pulkrab.

Domácí si přitom dokázali vytvořit hned několik velmi dobrých brankových příležitostí. Žádnou, včetně penalty, ale nevyužili a nevyhráli tak potřetí z posledních čtyř ligových kol.

„Ztratili jsme dva body a dost jsme pokazili oslavy. Chyběly nám trpělivost a kvalita ve finální fázi. Vyvrcholení bylo to, že jsme neproměnili penaltu. Jsem zklamaný, protože jsem věřil, že zápas dokážeme vyhrát,“ litoval trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Vzhledem k průběhu zápasu tak byli s konečným výsledkem spokojenější hosté. Hlavní postavou Jablonce i celého zápasu byl gólman Hrubý, které čisté konto ještě vylepši l chycenou penaltu.

„Kdyby si mysleli, že když přijede Jablonec a Sparta automaticky vyhraje, to by bylo asi blbé. Když se jim oslava nepovedla na hřišti, tak si to můžou oslavit někde jinde,“ poradil Hrubý letenským fotbalistům.

‚Stanciu mi dal šanci‘

„Abych pravdu řekl, chtěl jsem nejdřív jít na druhou stranu, ale Stanciu se hodně dlouho díval na stranu, kam to pak kopl. Říkal jsem si, ať co nejdýl stojím, dal mi šanci, kopl to ne moc razantně, takže jsem i střelu po zemi dokázal vyrazit,“ líčil gólman Jablonce ze svého pohledu situaci ze 69. minuty.

Vlastimil Hrubý v letošní sezoně vychytal penaltu oběma pražským S, i díky němu jsou Severočeši v tabulce čtvrtí.

„V důležitých zápasech nás podržel, určitě znovu prokázal, že je to nadprůměrný ligový gólman,“ pochválil Hrubého Petr Rada před čtvrtečním zápasem Evropské ligy s Rennes.

Sparta zůstává v ligové tabulce na třetím místě s jednobodovým náskokem právě před Jabloncem. Na vedoucí Slavii už ale ztrácí bodů devět.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 26. 11. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 16 13 1 2 40:12 40 2. Plzeň 16 11 3 2 23:14 36 3. Sparta 16 9 4 3 28:12 31 4. Jablonec 16 9 3 4 33:14 30 5. Zlín 16 9 3 4 24:14 30 6. Ostrava 16 8 3 5 21:15 27 7. Liberec 16 6 6 4 16:14 24 8. Ml. Boleslav 16 6 3 7 32:30 21 9. Opava 16 5 2 9 20:25 17 10. Bohemians 1905 16 4 5 7 18:25 17 11. Teplice 16 4 4 8 17:24 16 12. Příbram 16 4 4 8 21:39 16 13. Slovácko 16 5 0 11 18:29 15 14. Olomouc 16 4 3 9 16:30 15 15. Dukla Praha 16 4 2 10 14:31 14 16. Karviná 16 3 2 11 20:33 11