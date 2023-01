Vrba si představoval delší pauzu od trénování, Zlín má podle něj kádr na záchranu v lize

Trenér zlínských fotbalistů Pavel Vrba určitě doufá, že pro něj bude rok 2023 úspěšnější než ten minulý. Loni skončila odvoláním jeho angažmá v pražské Spartě i ostravském Baníku, teď tedy převzal Zlín usilující o záchranu v nejvyšší soutěži. Smlouvu podepsal už v listopadu, k týmu se ale připojil až nyní při startu zimní přípravy. Zlín 17:10 2. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Pavel Vrba | Foto: Stoyan Nenov | Zdroj: Reuters

Po říjnovém konci v Ostravě si chtěl Vrba trochu odpočinout, což se úplně nepovedlo.

„Přišlo mi, že jsem odpočíval velice krátkou dobu, v minulosti to bylo i delší. Dovolená možná nebyla tak dlouhá, jakou bych mohl mít,“ podotkl na prvním letošním tréninku zlínských fotbalistů, který poprvé vedl v roli nového kouče.

Od této práce si odpočinul necelé čtyři měsíce, v Baníku skončil 10. října loňského roku. O delším volnu uvažoval a vysvětluje, proč se nakonec rozhodl zlínskou nabídku přijmout.

„Zaprvé to mám blízko z Přerova. Navíc spoustu z vás novinářů jste psali, že mám problémy se někam dostávat s top mužstvy, tak věřím, že s těmi slabšími se dostanu tam, kde to bude úspěšné. Věřím tomu, že má Zlín kádr a vedení takové, aby se zachránil. Doufám v to a proto jsem se rozhodl přijít,“ řekl Vrba.

Posledních patnáct let byl Vrba zvyklý trénovat mužstva usilující minimálně o účast v evropských pohárech, vedl taky reprezentaci. Teď ho čeká na první pohled jiná práce - Zlín je po podzimu předposlední a jediný cíl ve zbytku sezony je udržet se v nejvyšší soutěži.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 2. 1. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 16 12 3 1 34:10 39 2. Slavia 16 12 1 3 51:14 37 3. Sparta 16 9 5 2 30:15 32 4. Olomouc 16 7 3 6 25:18 24 5. Hr. Králové 16 7 2 7 19:19 23 6. Ml. Boleslav 16 6 4 6 26:24 22 7. Bohemians 1905 16 6 4 6 27:29 22 8. Slovácko 16 6 4 6 20:27 22 9. Liberec 16 6 3 7 21:21 21 10. Ostrava 16 5 5 6 26:24 20 11. Brno 16 6 2 8 27:34 20 12. Teplice 16 5 4 7 23:35 19 13. Č. Budějovice 16 5 3 8 17:30 18 14. Jablonec 16 4 4 8 22:27 16 15. Zlín 16 2 6 8 15:30 12 16. Pardubice 16 3 1 12 13:39 10

„Ani si nemyslím, že by to byla nějak jiná práce. Když hrajete o pohárové příčky, je to, jako když hrajete o záchranu, tlaky jsou stejné. Myslím, že Zlínu by víc slušelo to, co tady bylo před pěti šesti lety, kdy hráli střed tabulky a dokonce evropské poháry. To je výsledek, který možná ještě stále není úplně doceněn,“ řek devětapadesátiletý trenér.

Úspěchy zažil pod Vrbovým vedením současný zlínský kapitán Václav Procházka, v roce 2013 pomohl Plzni k titulu. Připouští, že ještě nedávno by ho nenapadlo, že teď svého tehdejšího trenéra potká právě ve Zlíně.

„Byl jsem z toho překvapený, ale příjemně. Už je to dlouho od té doby, co jsme spolu působili, ale myslím, že se trenér nějak výrazně nezměnil. Bude chtít hrát zajímavý ofenzivní fotbal a vnést do nás trochu víc důvěry, abychom z něj začali těžit góly. To nám dosud hodně chybělo,“ řek osmatřicetiletý obránce.

První přípravný zápas pod Vrbovým vedení sehrají zlínští fotbalisté v sobotu proti Olomouci, poté odletí na soustředění na Maltu.