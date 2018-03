Všechno funguje, shodují se hráči Jihlavy. Za čtyři zápasy získali více bodů než za celou podzimní část

Před jarní částí HET ligy očekávali experti a fanoušci takovou sérii spíš od vedoucí Plzně nebo pražských "es". Jsou to ale hráči Jihlavy, kteří se můžou pyšnit čtyřmi výhrami ve stejném počtu zápasů. Poslední radost si udělali v předehrávce 20. kole na hřišti Dukly Praha Praha 9:30 10. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas mezi Duklou a Jihlavou (ilustrační fotografie) | Foto: ČTK

Malou, ale hlasitou skupinu jihlavských fanoušků potěšili hosté výsledkem 3:1, ale také sebevědomým výkonem. Kličky a nápaditá řešení ocenil i Jakub Podaný, obránce Dukly.

„Věděl jsem, že sem přijela Jihlava, která hraje bojovný a zajímavý fotbal. Jsou tam vidět nějaké automatismy, které mají naučené. Dali nám lekci z produktivity, byli lepší, přímočařejší. Dali nám pěkný góly,“ dokázal pochválit soupeře Podaný.

Čtvrté vítězství v řadě pro fotbalisty Jihlavy. Tentokrát tým z Vysočiny porazil pražskou Duklu Číst článek

Od začátku jarní části sezony to Jihlavě vůbec vychází. Před klubem z Julisky stihla porazit první Plzěň, Slavii a také Teplice. Namísto sestupových pozic je z toho v nekompletní tabulce rázem deváté místo. I pro Josefa Urblíka a Lukáše Zoubeleho.

„Super nálada v kabině každý den. Minulý půlrok to byla katastrofa, šli jsme do kabiny a všichni svěšené hlavy. Teďka je to přesně naopak. Sranda, ale makáme stále dál. Na hřišti pracujeme jeden za druhého a zatím se nám to vyplácí,“ osvětlil úspěchy Jihlavy Urblík

„Přišel nový trenér, nové pokyny. Pár nových spoluhráčů do základu a funguje to. Jsme za to moc rádi a s pokorou jdeme na dalšího soupeře, Jablonec, který bude těžký, ale taky můžeme vyhrát,“ popisuje Zoubele.

Od ledna trénuje Vysočinu po odvolaném Ivanu Kopeckém Martin Svědík. Pro Lukáše Zoubeleho je to jeden z důvodů, proč si teď se spoluhráči zvyká na to, že v příštích zápasech budou spíš než outsideři favorité.

„My jsme měli těžký los na začátku. Zvládli jsme ho a narostlo nám sebevědomí. Děláme stále stejné věci, co máme zažitý, co máme od trenéra pokyny a ono to funguje. Určitě se nám hraje o dost lépe, lehčí nohy jsou na jednou a funguje to všechno,“ dodává střelec vítězné jihlavské branky na pražské Julisce.

Vysočina tam oslavila už 12. bod od zimní ligové pauzy, to je o dva více oproti všem duelům podzimní části sezony.

HET liga (PLATNÉ K 10. 3. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 18 15 2 1 34:6 47 2. SK Slavia Praha 19 11 5 3 31:8 38 3. SK Sigma Olomouc 19 10 6 3 24:11 36 4. FC Slovan Liberec 19 10 4 5 27:20 34 5. AC Sparta Praha 19 9 6 4 25:14 33 6. FK Jablonec 19 8 6 5 28:21 30 7. Bohemians Praha 1905 19 7 7 5 18:15 28 8. FK Teplice 19 6 6 7 22:22 24 9. FC Vysočina Jihlava 20 7 1 12 23:34 22 10. MFK Karviná 19 6 3 10 23:27 21 11. FC Fastav Zlín 19 5 6 8 19:32 21 12. FK Dukla Praha 20 5 5 10 20:36 20 13. FC Zbrojovka Brno 19 5 4 10 14:25 19 14. FK Mladá Boleslav 19 5 2 12 19:34 17 15. 1.FC Slovácko 19 3 7 9 16:26 16 16. FC Baník Ostrava 18 2 6 10 22:34 12