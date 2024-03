Vymírání amatérského fotbalu? Musíme v mladých vzbudit entuziasmus, myslí si Horváth

Pavel Horváth, fotbalista a trenér, je nově i fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport. Během své sportovní kariéry vyhrál sedm ligových titulů ve třech zemích světa. Začínal ve Spartě, hrál za Plzeň a Slavii, dostal se do týmů v Portugalsku, Japonsku a Turecku. „Troufnu si říct, že se domluvím japonsky na jídle, cestování a fotbalu,“ směje se Horváth v rozhovoru s Lucií Výbornou. Host Lucie Výborné Praha 13:48 7. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý fotbalista Pavel Horváth je nově expertem Radiožurnálu Sport | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Co vás po ránu bolívá?

Dneska mě bolela záda, protože jsem včera hodně jezdil autem. V současné době spíš hraju hokej, takže mě pobolívají nohy, stehna. Já jsem se ale nikdy neprotahoval, a i proto jsem možná tak dlouho profesionálně hrál.

Pavel Nedvěd začínal hrát ve Skalné, Jan Koller ve Smetanově Lhotě. Proč dnes amatérský fotbal vymírá?

Myslím si, že se generace mění, děti mají spoustu jiných možnost vyžití. Dřív byl jen fotbal, hokej a pár dalších sportů s balonem. Teď, s ohledem na mobilní telefony a veškerou technologii, je spousta jiných možností.

Proto si myslím, že tu mládež trošku ztrácíme, ale na druhou stranu mám možnost pozorovat mládež a děti v okolí Plzně, kde je spousta vesniček, a myslím si, že je jen třeba to správně uchopit a k fotbalu je přivést. Je to na nás dospělých, abychom v nich vzbudili entuziasmus, který jsme měli my.

Pojďme se bavit o fanoušcích. Vnímáte při zápase energii od publika?

Musíte hrát doma, to je ta energie nejvíc cítit. Můžu mluvit o Spartě, Slavii nebo o Plzni, kde jsem tu jedinečnou atmosféru zažil. Samozřejmě čím víc lidí přijde, tím je podpora větší. Když se vám ale nedaří a zkazíte pár věcí, tak se ta energie může otočit a příjemné to není. U nás to není jako v Turecku, kde jde téměř o život.

Při zápasech venku se bojíte, že se něco stane. Když vás při výjezdu domácí porazí, tak je vše v pořádku, ale kdyby se to stalo na domácím hřišti, tak může dojít k vyhroceným situacím, kdy turečtí fanoušci nechtějí nechat autobus s hráči odjet, a je to velmi nepříjemné.

V Japonsku jste si lebedil?

Je to tak, lebedil jsem si. Když byl plný stadion pro 24 tisíc lidí, tak jsem v prvním zápase zjistil, že japonští fanoušci fotbalu vůbec nerozumí. Kdykoliv jsme totiž překročili dělicí čáru, což je tak jednoprocentní šance, že dáte gól, tak fanoušci hučeli, jako bychom byli metr od brány.

Nebo když jsme s týmem v tabulce byli jasní sestupující, fanoušci přišli na trénink a mohutně nás podporovali slovy, že se zachráníme a ať bojujeme, ale já už jsem věděl, že to není možné. Bylo to ale milé.

Portugalsky se domluvíte, japonsky také?

Troufnu si říct, že se domluvím japonsky na jídle, na cestování a pak samozřejmě o fotbale. S mými Japonci se domluvím, s Portugalci taky, s Turky ne.

Jak jste spokojen jako fotbalový expert Radiožurnálu Sport?

Začínám a zatím můžu říct, že je tam skvělá redakce mladých lidí. První, co se stalo, když jsem přišel, tak porušili pravidla s tím, když mě jako staršímu sami nabídli tykání. Takže jim chci poděkovat, že ze mě strhli tuhle zodpovědnost.

Je pořád o čem si povídat, baví mě to. Není to hlavní náplň mé práce, ale fotbal sleduji a baví mě ho glosovat. Tímto způsobem dávám ven svoje zkušenosti, a když to někoho zajímá, tak je to super.

Slyšíte, když na vás někdo z fanoušků z tribuny řve?

Ano, slyšíte to velmi dobře. Když se fanoušci posmívají, tak mě to ještě více motivuje. Když jsem slyšel některé přezdívky, kterými mě častovali, poprvé, tak mě to vyvedlo z míry, ale když pak vidíte lidi, kteří na vás křičí, a trefíte je pohledem, je to vlastně motivující. Pak už mě bavilo i provokovat, je v tom velký adrenalin, když vás někdo uráží a vy se dokážete zasmát s myšlenkou, že je stejně porazíte.

Čím se vyučil Pavel Horváth? A co si myslí o ženském fotbalu? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.