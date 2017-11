Vypínají klimatizaci, vypít mají pět litrů denně. Fotbalová reprezentace si zvyká na teplo v Kataru

Na menším ale krásném Stadionu Abdalláha bin Chalífy je trávník místy prořídlý, místy žlutý. Ale na podmínky si fotbalisté, kteří přiletěli z chladné Evropy, stěžovat nemohou. Teplota sahá k 25 stupňům, mohlo by být jen o něco méně dusno.

„Vůbec to nevadí. Všichni jsme rádi, že jsme v teple. Nějak se tu s tím srovnáme,“ nestrachuje se pro Radiožurnál Jakub Sýkora. „Určitě je lepší být tady, než se trápit někde v dešti a v zimě,“ doplňuje Jakub Brabec.

I v Kataru si ale fotbalisté musejí dávat pozor, aby neonemocněli. „Hlavně na klimatizaci, protože je tu všude možně hodně podchlazeno. Rozdíly mezi teplotami na hřišti a v kabině jsou poměrně veliké,“ říká lékař národního týmu Petr Zeman.

„Snažíme se domlouvat s lidmi, kteří to mají na starosti v autobuse, na stadionu i na hotelu. Aby nám teplotu zvýšili, protože prostory jsou klimatizované třeba na 16 nebo 18 stupňů,“ vysvětluje.

Kromě vypínání klimatizace dbá realizační tým fotbalové reprezentace taky na pitný režim hráčů, kteří by v den zápasu měli vypít ideálně až pět litrů.

„Málokdo z nich je schopný to přijmout. Před zápasem ani během zápasu moc nepijí, aby se jim dobře běhalo. Musí to dohánět večer, takže to není úplně jednoduché,“ usmívá se lékař české reprezentace Petr Zeman.

Zápas proti Isladnu začíná v 15 hodin a 45 minut. Radiožurnál bude o jeho průběhu informovat v reportážních vstupech.

