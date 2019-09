‚Byl to tah majitele, já jsem pouze trenér.‘ Start herce Štáfka proti Slavii vyvolal rozporuplné reakce

Seriál Vyšehrad proslavil nejen stejnojmenný pražský fotbalový klub, ale také herce Jakuba Štáfka. Ten si v rámci seriálu za klub před dvěma lety dokonce na pár minut zahrál v soutěžním utkání. Teď se Vyšehrad ve třetím kole poháru střetl s účastníkem Ligy Mistrů pražskou Slavií a prohrál 0:8. Na soupisce druholigového týmu pro sváteční utkání se znovu objevil herec, který v závěru také nastoupil na hřiště. Praha 14:17 26. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Se Spartou letěl do Švédska i fanoušek a herec Jakub Štáfek, aktuálně známější jako "Lavi" | Foto: HC Sparta Praha

V 70. minutě se šel rozcvičovat a o dvanáct minut později se objevil na hřišti. Hlasatel oznámil jako nastupujícího hráče Jakuba Štáfka, ten ale vyběhl v dresu se jmenovkou Lavický.

„Byl to tah majitele, já jsem pouze trenér. Je to PR akce klubu a my ji nějakým způsobem respektovali. Nemůžeme si hrát na to, jestli se nám to líbí, nebo nelíbí," řekl Radiožurnálu trenér Roman Veselý.

„Byl to tah majitele, já jsem pouze trenér. Je to PR akce klubu a my ji nějakým způsobem respektovali. Nemůžeme si hrát na to, jestli se nám to líbí, nebo nelíbí,“ řekl Radiožurnálu trenér Roman Veselý.

Štáfek s klubem ani jednou netrénoval. „Bylo to o pár posledních minutách utkání. Nikdo nechtěl, abychom znevažovali soutěž nebo Slavii, tu respektujeme v plné síle,“ řekl Veselý na adresu hráče, který měl za deset minut na hřišti jeden úspěšný dotyk s míčem. To když rozehrával ze středového klubu po obdrženém gólu.

Slávisté brali nasazení herce s rezervou. „Svým způsobem to znevážení soutěže asi je, ale není to úplně otázka na nás. Jestli tam má registračku a je v kádru, tak proč by na druhou stranu nemohl hrát,“ uvedl slávistický asistent trenéra Jaroslav Köstl.

„Na začátku jsem si říkal, že je to hloupé, když jde Vyšehrad hrát proti Slavii a udělají si z toho takovou show. Pak když jsem ale seděl na lavičce a viděl jsem ho střídat, tak mě to docela pobavilo,“ dodal útočník Milan Škoda.