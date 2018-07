Vyspělost, aktivita a chuť útočit. Co inspirovalo české ligové trenéry na šampionátu v Rusku?

I po zisku licence pokračují fotbaloví trenéři ve svém vzdělávání. A nemusí jít rovnou o stáže ve slavných klubech. Nejen pro ligové trenéry je důležité i samostudium. Fotbalové mistrovství světa, které skončilo před necelými dvěma týdny, jim z tohoto pohledu nabídlo hodně studijního materiálu. Praha 15:10 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavná trofej je po dvaceti letech v rukou Francouzů. | Foto: Dylan Martinez | Zdroj: Reuters

„Přinést můžete plno věcí, ale záleží, s jakým hráčským materiálem pracujete. A úroveň hráčů na mistrovství je daleko větší a dál, než ta hráčů, se kterými pracujeme. Je to složité. Samozřejmě tam byly zajímavé věci, které by člověk rád zabudoval, ale někdy nás trochu brzdí technická vyspělost mužstev,“ uvědomuje si trenér Karviné Roman Nádvorník, že všechny poznatky z fotbalového mistrovství světa do své práce přenést nemůže.

„Většina manšaftů začínala z nějakého obranného bloku kolem poloviny, držely kompaktně mužstvo u sebe, a pak měly rychlou přechodovou fázi a výborné brejkové situace. Nahoře hrála na panelu akorát Kolumbie, Brazílie se o to chvilkama snažila – a tím to skončilo. Ostatní manšafty šly do bloku a z toho bloku se snažily pracovat a jít rychle nahoru do volného prostoru. Ať to byla Belgie nebo Francie… Líbilo se mi i Chorvatsko, které hrálo výborně kombinačně.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Letní přestávka nabídla fotbalovým trenérům opět po čtyřech letech možnost načerpat inspiraci z mistrovství světa. Co si z šampionátu v Rusku vzali ligoví trenéři v Čechách?

Stejně jako Nádvorníka i Jindřicha Trpišovského překvapilo, že se týmy na mistrovství světa hodně spoléhaly na brejky a oproti minulým rokům tolik nenapadaly rozehrávku soupeře. Trenér Slavie si ale také všiml, že všem fotbalistům na šampionátu v Rusku nechyběla odvaha ani chuť útočit.

„Kterýkoliv hráč, který tam byl, byl schopný obejít jeden na jednoho protihráče, nebo se o to aspoň pokoušel. Všichni hráči už musí umět hrát fotbal. Těžko se tam objevuje ryze defenzivní hráč, u kterého by výrazně převažovala defenziva nad ofenzivou. Bylo vidět, že první myšlenka je jít do rychlosti,“ vysvětluje pro Sportžurnál Trpišovský.

Vysoké tempo hry vyzdvihuje i nováček mezi ligovými trenéry v Česku Zsolt Hornyák. Rychlost a útočné myšlení také nový trenér Liberce požaduje po svých svěřencích. „Určitě bych převzal hlavně aktivitu. Mužstva, která tam byla, produkovala velmi kvalitní ofenzivní fotbal,“ říká pro Sportžurnál slovenský trenér.

Německé zklamání

Jako největší selhání celého mistrovství světa většina prvoligových trenérů označuje Německo. Kouč pražské Dukly Pavel Drsek, který v minulosti hrával tamní Bundesligu, má o příčině krachu obhájců titulu jasno.

„Zklamalo mě jednoznačně Německo, které podle mě neposkládalo úplně nejlepší tým. Hierarchie tam byla špatně nastavená, nelíbila se mi. Na mistrovství světa uspěly státy, které byly schopné a uměly z hráčů udělat tým. Překvapivě s tím měli nekonečný problém Němci, kteří vždycky byli týmoví. Naprosto to nezvládla ani Argentina, ani Brazílie,“ doplňuje Drska příbramský trenér Josef Csaplár s tím, že zdrojem inspirace pro něj osobně mistrovství světa rozhodně není.

„Když se chci učit fotbal, tak se dívám na Ligu mistrů. Tu dnes považuji za nejkvalitnější fotbalovou soutěž,“ dodává.

Příbramský trenér Josef Csaplár tak alespoň nemusí čekat čtyři roky na další mistrovství světa a nápady pro svou práci může čerpat pravidelně každou sezónu.