Vystřídá Nedvěda na pozici viceprezidenta Juventusu Zidane? ‚Nemyslitelné,‘ říká Zdeněk Šesták

„Myslím, že Pavel Nedvěd má pozici v Itálii jistou, v Juventusu obzvlášť. V poslední době aktivně připravoval soustředění v Americe během letní přípravy, takže je s týmem v Americe a myslím, že nějaké změny ve vedení Juventusu nejsou něčím, o čem by se v Itálii hodně diskutovalo,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu Zdeněk Šesták, který v Itálii dlouho sám působil a právě Nedvědovi hodně pomáhal v době, kdy jako hráč přicházel do Lazia Řím ze Sparty.

Pokud by ke zmíněné výměně opravdu došlo, bylo by to velmi pikantní. Když totiž Nedvěd do Juventusu v roce 2001 přicházel jako hráč, byl náhradou právě za Zidana. Podle Šestáka to ale momentálně na pořadu dne v Juventusu není.

„V Juventusu teď mají plnou hlavu příchodu Ronalda a o téhle věci se tady v Itálii živě nemluví. Myslím, že Pavel je velmi dobře pracovně i osobním přátelstvím s prezidentem Andreou Agnellim s Juventusem svázán a nedovedu si představit, že by v dohledném čase v Juventusu nepracoval. Pro mě je to nemyslitelné,“ řekl Šesták.

Během osmi let v Juventusu jako hráč zvládl Pavel Nedvěd nastřílet 65 gólů. Klub navíc neopustil ani v roce 2006, kdy kvůli korupční aféře sestoupil do druhé ligy. Nejen proto si podle Šestáka vybudoval nejen u fanoušků silnou pozici.

„Myslím, že jsou na něj velmi pyšní a hrdí. Co se týká mediálního, sponzorského a vůbec prostředí okolo klubu, vybaví se mi jedna hláška, která se mi hrozně líbí. Ředitel jednoho prvoligového klubu mi říkal, že byl s Pavlem Nedvěděm na nějaké velké akci a že mě Pavel pozdravuje. Tak jsem říkal, že já jeho taky, a ptal jsem se, co tam Pavel dělá. A on mi řekl, že Nedvěd dělá Nedvěda a že ho dělá dobře. To se mi hrozně líbilo a myslím, že to dobře charakterizuje pozici Pavla Nedvěda a to, co on jako osobnost v Juventusu dokázal," řekl Zdeněk Šesták.