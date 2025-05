Využíváme toho, když mají kluci naučené návyky z klubů, říká reprezentační kouč sedmnáctky Drsek

Hostem středečního pořadu Na place s Ladislavem Hamplem byl reprezentační trenér fotbalistů do 17 let Pavel Drsek. Kouč mládežníků se ve studiu Radiožurnálu Sport rozpovídal o formě jeho svěřenců před blížícím se mistrovství Evropy, ale také zavzpomínal na jeho prvoligovou kariéru. Jak funguje realizační tým u mládežnických reprezentací? Jak Drsek připraví mládežníky na dvě vrcholné akce během jediného roku? Na place Praha 16:30 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Pavel Drsek. | Zdroj: FK Dukla Praha

Máme necelé tři týdny do startu mistrovství Evropy fotbalistů do 17 let v Albánii. Tak kdy odlétáte?

Sraz máme 13. května a odlétáme v sobotu 17. května ráno. Samozřejmě se všichni těšíme. Teď sledujeme aktuální formu kluků a řešíme, kdo z hráčů je zraněný.

Při výběru hráčů vycházíte z toho, jakou mají hráči formu v klubech nebo se díváte i na výkony z předchozích reprezentačních akcí?

Většinou nějakou sportovní formu mají. Kluci, kteří tam jsou dlouhodobě, tak ví, v jakém hrajeme režimu. Pokud bereme nějakého nováčka, tak to musí být nadstandardní hráč. Pokud hráči nejsou zranění, tak většinou volíme ty, s kterými máme dlouhodobější zkušenost.

Kolik zápasů potenciálních reprezentantů stíháte odsledovat během týdne nebo čtrnácti dnů?

Záleží na tom, jestli je vložené kolo, tedy klasicky anglický týden. S trenéry si předáváme informace. Když už někam vyrazím, tak se podívám na zápas U19 i U17.

Jak funguje realizační tým u mládežnických reprezentací?

Všichni jsme si sedli. Je to vidět i u střižby, když vždycky stříháme o to, kdo v novém roce přinese nějaké občerstvení. První rok to klasicky padlo na mě jako na nováčka. Parta je tam výborná. Nikdo neodchází a sestava je stejná. Ve fotbale je všechno možné a zítra může být vše jinak, ale vypadá to, že společně zůstaneme ještě další rok. Jsem za to moc rád.

Už se mezi vás nějak zapasoval nový trenér U21 Michal Bílek?

Míša se tam byl párkrát podívat, ale v kanclu ještě úplně nebyl. Zatím je tam samozřejmě ještě Honza Suchopárek, který je ve funkci.

Absolvovali jste už nějakou průzkumnou cestu na místa, kde budete šampionát hrát?

Letěli jsme tam, když bylo losování turnaje. Před losem jsme obhlédli hlavní město Albánie Tiranu. Hlavní stadion tam vypadá opravdu nádherně. Druhý stadion už nebyl tak hezký, ale určitě kvalitu má. Po losu jsme se vydali do Drače. Spoustu věcí ještě budují. První dva zápasy budeme hrát na stadionu, který pak budou bourat, tak tam je to trochu slabší. Rozhodně ale budeme hrát fotbal a ne koukat, jak to vypadá okolo.

Jak byste charakterizoval tým, který vedete?

Jsme tým, který nemá problém s rychlostí a dynamikou. Musíme hrát vždy na sto procent a nemůžeme nic podcenit. Byli bychom rychle potrestáni.

‚Nehrát naivně a spoléhat na přímočarost

Jakým fotbalem se chcete prezentovat?

Chceme hrát moderní fotbal s rozehrávkou od brankáře. Zároveň nechceme hrát naivně. Budeme se snažit soupeře vylákat, pokud bude zalezlý. Chceme být přímočaří.

Máte v kádru fotbalisty, kteří jsou na velmi dobré technické úrovni?

Máme v kádru hráče, kteří umí s míčem zacházet. U soupeřů je ale vidět, že v některých dovednostech jsou o krok napřed. U fotbalistů, kteří mají za úkol dávat góly, tak musí být uvolnění, aby byli psychicky v pohodě.

Jak tato generace mladých fotbalistů zvládá mimofotbalové záležitosti?

Když jsme začínali v U16, tak jsme měli s každým hráčem pohovor a pokračuje to i nyní. Vždy se jich ptáme, zda chtějí hrát fotbal a jaký mají plán B. Někteří kluci plán B mají, protože ví, že se může stát, že se jim to nepovede podle představ. Jsou tam ale i kluci, kteří jsou přesvědčení, že budou hrát jen fotbal a nic jiného dělat nebudou.

Jak složité je týmu vtisknout nějakou tvář, když s týmem strávíte relativně málo času?

Není to jednoduché. Pro nás jsou ale důležité srazy, které byly před tím. Navazujeme na věci, kterými jsme prošli už v U16. Většina hráčů s námi jde delší dobu, tak si to akorát oživíme. Automatismy jsou důležité, proto je dobré, když jsou hráči z jednoho klubu a mohou převést návyky, které mají naučené, i do reprezentace.

Spolupráce s kluby a školou

Jaká je spolupráce s klubovými kouči?

Nemůžu si stěžovat. S trenéry jsme v kontaktu a vždy řešíme aktuální formu hráčů. Nemusí se to ale týkat jen fotbalu a trenéři nám mnohdy řeknou víc než kluci ohledně životních problémů atd.

Co spolupráce s akademiemi klubů?

Na společných seminářích se bavíme o tom, že potřebujeme, aby kluci měli dovednosti a aby se na nich hodně pracovalo. Opakování je matka moudrosti. Je potřeba, aby hráč nepřemýšlel o tom, jak si zpracuje míč, ale aby už přemýšlel o tom, co se bude dít, až si ho zpracuje. Rychlost myšlení musí být vyšší.

Co musí dělat trenéři, respektive kluby nebo školy, aby se mládežnický fotbal neustále rozvíjel?

Nejsem spokojený, jak to funguje na školách. Učitelé musí řešit to, aby se dítě nezranilo. Oni se bojí, aby nebyli zažalovaní. Takže jim radši dají florbalové hokejky a hraje se florbal. Potřebujeme, aby děti dělaly všechny možné míčové sporty, atletiku, gymnastiku. Hlavně musí fungovat základní tělocvik. Je potřeba mít širokou základnu sportovců, abychom měli z čeho brát. Bylo by dobré trochu vrátit to, jak jsme fungovali kdysi my. Aby i trénink byl součástí výuky, aby se děti nevracely z tréninků domů večer v osm hodin.

Letos váš výběr do 17 let čeká ještě kromě mistrovství Evropy také mistrovství světa v Kataru. Jaký je to pro vás svátek?

Bylo pro nás úžasné, že jsme se dostali na Euro a zároveň na mistrovství světa. Vyšlo to skvěle. Pikantní je, že losování mistrovství světa bude během Eura. To UEFA trochu nezvládla. Jediné co, tak jsme byli pozvaní, abychom přiletěli o měsíc později a podívali se na hotely a zázemí.