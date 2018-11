Pozvánka za odměnu? Rooney si naposledy zahraje v reprezentaci, loučení má i kritiky

Wayne Rooney, nejlepší kanonýr anglické fotbalové reprezentace, hlásí comeback do národního týmu. Nastoupí ale jen v přátelském zápase proti Spojeným státům, který bude zároveň jeho oficiální rozlučkou v reprezentaci. Proti mimořádné nominaci do národního týmu ovšem protestovali někteří bývalí angličtí reprezentanti. Londýn 16:20 15. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wayne Rooney nastoupí naposledy za "Albion" | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

„Jsem zklamaný z toho, že se Wayne Rooney musí bránit protestům ohledně své nominace,“ mrzí kouče anglické fotbalové reprezentace Garetha Southgatea, že Wayne Rooney musí před svou oficální rozlučkou v národním týmu čelit protestům některých anglických fotbalových legend.

VIDEO: Sprint k vlastní prázdné bráně, skluz, přesný centr. Wayne Rooney nadchnul americkou MLS Číst článek

S Rooneyho jednorázovou nominací nesouhlasí například legendární brankář Peter Shilton, který je rekordmanem v počtu startů za Anglii. Podle Shiltona by se pozvánky do Albionu neměly rozdávat jako dary.

Hned po zápase totiž Rooney mužstvo opustí a do nedělního zápasu Ligy národů proti Chorvatsku už nezasáhne.

„Je hodně odlišný od hráčů jako třeba já, kteří hráli za Anglii. Minulý týden jsem mluvil s fotbalisty, kterým je okolo 15 let, a oni jsou ještě tak nevyzrálí. Zato on patřil mezi dospělé, když mu bylo 17. Doufám, že ucítí vděk od nás všech a že reakce fanoušků bude speciální,“ obhajuje Rooneyho nominaci Gareth Southgate.

Nejlepšího střelce národního týmu se zastali i jeho - teď už jen dočasní spoluhráči z reprezentace. A to sám loučící se Rooney?

„Fotbalová asociace mi start povolila - a já myslím, že je to správné rozhodnutí. Myslím, že jsme něco takového dosud nezažily. Je to poprvé a já doufám, že za nějakých deset nebo patnáct let tady budeme sedět kvůli někomu, jako třeba Harry Kane, který by mohl překonat můj střelecký rekord a že něco takového zažijeme znovu,“ doufá Wayne Rooney.

Svůj poslední start za anglickou reprezentaci si připíše ve večerním přátelském zápase ve Wembley se Spojenými státy.