Wenger chce angažmá v Arsenalu zakončit triumfem v Evropské lize, v cestě mu stojí Atlético Madrid

Fotbalisté Arsenalu v úvodním semifinále Evropské ligy remizovali s Atléticem Madrid 1:1. Odveta ve Španělsku bude pro trenéra Londýňanů Arsena Wengera 250. utkáním v evropských pohárech. Osmašedesátiletý Francouz může toto číslo letos ještě o jeden zápas překonat. K tomu potřebuje se svým týmem postoupit do finále. Madrid 16:50 3. května 2018

Vyrovnávací gól Antoina Griezmanna deset minut před koncem úvodního zápasu hodně zkomplikoval Arsenalu cestu do finále v Lyonu. A to přitom Kanonýři po vyloučení hostujícího Vrsaljka hráli 80 minut přesilovku.

Zápas mezi Atléticem Madrid a Arsenalem budeme sledovat online, stejně jako utkání Red Bullu Salzburg a Olympiqu Marseille.

Arsene Wenger po sezoně v klubu skončí, na tiskové konferenci před pohárovou odvetou tak musel čelit dotazům na svou budoucnost. Francouzský kouč se chce ale nejprve důstojně rozloučit s Arsenalem.

„Chtěl bych jednoho dne odejít z Arsenalu a říct si, že jsem se do posledního dne koncentroval jen na klub. Až dokončím svou práci tady, ohlédnu se a uvidím, kde jsem skončil. Chci ale, aby měl tenhle milostný příběh šťastný konec,“ říká Wenger.

Co nejhezčí rozlučku chtějí svému trenérovi připravit i hráči Arsenalu. Proto chtějí pro Wengera v Evropské lize vybojovat finále.

„Máme velkou motivaci speciálně kvůli tomu, co všechno udělal pro klub. Budeme se snažit připravit co nejlepší konec sezony, aby odešel na vrcholu, ale samozřejmě nejen pro něj, ale pro celý Arsenal,“ řekl pro Sky Sports nigerijský křídelník Alex Iwobi, který se zotavil ze zranění a v Madridu už by měl být připravený nastoupit.

Trenér Atlética Diego Simeone na tiskové konferenci uvedl, že jeho tým bude spoléhat na pomoc domácího publika.

„Potřebujeme, aby náš stadion explodoval a vytvořil bouřlivou atmosféru, aby na nás fanoušci přenesli pozitivní energii. To je totiž to, o čem to celé je.

Utkání na stadionu Wanda Metropolitano začíná ve 21.05 a na iROZHLAS.cz ho budeme sledovat online. Ve stejný čas staruje i odveta druhé semifinálové dvojice mezi Salzburgem a Olympiquem Marseille, který můžete rovněž sledovat online.