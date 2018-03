'Wenger ven!' Fanoušci Arsenalu se bouří proti trenérovi Kanonýrů

Obrana je pomalá, útočníci neschopní a fanoušci křičí "Wenger ven!". Trenér Arsenalu ale nečelí jen parodickým písničkám, už dlouho proti němu protestují přímo příznivci londýnského klubu, jak to zaznamenal například youtube kanál ArsenalFanTV.

"Skončil! Skončil! Byl to dobrý trenér, ale teď je konec! Prostě konec! Je čas, aby odešel,“ říká jeden z fanoušků.

'Agent Chelsea. Měl by skončit.' Petra Čecha na twitteru po další prohře Arsenalu zavalila kritika Číst článek

Arsenal v posledních letech uvadá. V aktuální sezoně po dlouhé době chybí v Lize mistrů a může se stát, že se do ní nedostane ani v příštím ročníku. To by pro tak velký klub byla pohroma. I proto francouzský kouč prožívá nejtěžší momenty trenérské kariéry.

„Nahoru se drápete po schodech, ale dolů jedete výtahem. Součástí mojí práce je i to, abych se snažil z takových situací dostat. Proto se s tím snažím vypořádat a soustředím se vždycky jen na ten následující zápas,“ prohlásil Wenger před pár dny.

Ačkoliv vede Arsenal už od roku 1996 a získal s ním tři ligové tituly, postupně ho kritizují i klubové legendy. Jako třeba bývalý obránce Sol Campbell.

„Fanoušci Arsenalu jsou frustrovaní, protože to prostě frustrující je. Ten úpadek nenastal najednou. Myslím, že špatné výsledky v téhle sezoně jsou vyústěním posledních let,“ uvědomuje si Campbell.

Wenger měl namále už několikrát. Ale kritické chvíle vždy ustál a loni prodloužil smlouvu až do roku 2019. A vzdávat se nehodlá ani tentokrát, čtyřem porážkám z posledních pěti soutěžních zápasů navzdory.

„Z budoucnosti si teď starosti nedělám. Obavy mám spíš z toho, aby Arsenal zase začal vítězit. Udělám všechno, co je v mých silách, aby tým získal zpátky svou sebedůvěru,“ věří trenér Arsenalu.