Trenér mládeže West Hamu se zúčastnil pochodu krajně pravicového hnutí v Londýně, klub ho suspendoval

V sobotu se v Londýně konal pochod uskupení Football Lads Alliance, které je považováno za krajně pravicové hnutí hlásající protiimigrantskou politiku. Průvodu se zúčastnil i trenér Mark Phillips, který vede tým West Hamu do 18 let. Klub ho nyní za to suspendoval a není jisté, že se ke trénování vrátí. Londýn 11:56 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion West Hamu na olympijské stadionu | Zdroj: Reuters

Phillips se na svém twitterovém účtu přímo pochlubil, že se pochodu zúčastnil. Jeho účastníky popisuje deník Guardian jako „převážně bílé fotbalové fanoušky ve středním věku“. Tweet byl ve středu už smazán.

Chelsea chce převychovat své fanoušky. Za rasistické projevy je pošle na exkurzi do Osvětimi Číst článek

Na celý případ upozornila iniciativa Kick it out, která se zabývá projevy rasové a jiné nenávisti v anglickém fotbale. Ta na základně anonymního podnětu upozornila klub a také Fotbalovou asociaci (FA). Ta ovšem nemůže mládežnického kouče nijak potrestat, protože neporušil žádné z jejích pravidel.

West Ham zareagoval na celou situaci v úterý večer, kdy kouče suspendoval. Phillips by se mohl ke trénování vrátit, pokud by se veřejně omluvil a zúčastnil se jednoho ze seminářů Kick it off o diskriminace ve fotbale.

„Máme nulovou toleranci pro jakékoliv formy násilného a nevhodného chování. Nadále chceme tyto hodnoty chránit a snažíme se zajistit, aby se každý člen rodiny West Hamu cítil bezpečně,“ uvedl klub v oficiálním prohlášení.

Další prohřešek West Hamu

Football Lads Alliance byla založena před rokem po útocích na London Bridge Johnem Meighanem. Podle oficiálního popisu je hnutí protiextrémistické, ale nyní je stále častěji spojováno s extrémní pravicí.

Vedení Premier League už dříve varovala všechny kluby, že příznivci tohoto uskupení „berou stadiony jako místo k šíření protiislámské propagandy“.

Pro West Ham nejde o první problém s kontroverzním chováním jeho zaměstnanců. V únoru letošního roku byl propuštěn jeden z manažerů Tony Henry poté, co měl rasistické poznámky směrem ke hráčům z Afriky.