Xavi po sezoně skončí na lavičce Barcelony. Kouč to nečekaně oznámil po prohře 3:5 s Villarrealem

„Je to rozhodnutí, ke kterému jsem došel po poradě s předsedou klubu i realizačním týmem. Takže 30. června klub opustím,“ řekl na tiskové konferenci Xavi. „Myslím, že to je potřeba, hráči potřebují impulz,“ přidal bývalý záložník.

Xavi Hernández: "I want to announce that on June 30 I will no longer continue as the coach at Barça. I think the situation needs to change course, and as a culer, I cannot allow the current situation." pic.twitter.com/VSEfG2zRNt