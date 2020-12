VIDEO: Moukoko se v 16 letech zapisuje do dějin fotbalu, stal se nejmladším střelcem bundesligy

Youssoufa Moukoko. 16 years of age. Madness. pic.twitter.com/32l91T5exy — cenk (@cenkoza) December 18, 2020

Je mu teprve 16 let, ale už si může do fotbalového životopisu zapsat svůj první bundesligový gól. Youssoufa Moukoko se v dresu Dortmundu trefil do sítě Unionu Berlín, kde ale Borussia nakonec prohrála 1:2.