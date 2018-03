Z čínského orientu do Ameriky. Bořek Dočkal prozkoumává fotbalově exotické destinace

„Nemůžu o sobě říct, že bych byl náturou úplně dobrodruh a cestovatel, ale tohle jsou věci, které někdy život přináší…“

Bořek Dočkal se nad tou myšlenkou pousměje, neměl v plánu objevovat nové kraje, ale místo prestižních západoevropských soutěží ho zájem klubů a jejich silné finanční zázemí dostal do Asie a teď i Severní Ameriky.

Bořek Dočkal definitivně míří z Číny na hostování do Spojených států Číst článek

„Fotbalem se živím, je to moje zaměstnání. Je tam hodně aspektů, na základě kterých člověk poté ty rozhodnutí dělá. Kdybych nehrál fotbal a působil v jiném odvětví, tak asi nebudu úplně ten člověk, který by chtěl obletět celý svět a navštívit každou zemi,“ vysvětluje Radiožurnálu Dočkal.

Americká Major League Soccer měla ještě v minulé dekádě pověst soutěže, kde se dá v závěru kariéry dobře zaopatřit - však na to nalákala hvězdy jako Davida Beckhama, nebo Thierryho Henryho.

Ale fotbalová úroveň ligy se čím dál zvyšuje, týmy už nehrají pouze na hřištích dočasně přemalovaných po těch na americký fotbal a Dočkal všechny tyto změny vnímal při svém rozhodování, jestli do Philadelphie jít.

Nová kultura i jazyk

„V první řadě to je samozřejmě fotbal. Možnost vyzkoušet si soutěž, která je podle mě na velkém vzestupu, kde se objevují zajímavá jména, kde každým rokem jde kvalita výrazně nahoru. Dále je to nová životní zkušenost pro mě i pro rodinu – nová kultura nebo zlepšení si jazykových schopností. To jsou všechno bonusy pro mě i pro rodinu,“ očekává český reprezentant.

Dočkal navíc nebude muset mluvit pouze anglicky. V klubu sice další Češi nejsou, ale za hokejovou Philadelphii hrají hned čtyři.

„To byla také jedna z věcí, o které jsme se s lidma z klubu bavili. Říkali, že tohle ve městě dost funguje, že se jednotlivé sporty mezi sebou dost podporují a chodí se navzájem koukat na zápasy. To je jedna z věcí, na které se těším,“ uzavřel Bořek Dočkal.

@BrotherlyGame @thegoalkeeper Borek Dockal at the game giving the guys high fives pic.twitter.com/3SzR8jH0JV — Michael Holman (@MikeHolman_) 25 February 2018