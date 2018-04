Z fotbalového hřiště do klece a zase zpátky. Slepička po anabázi v MMA střílí góly za Příbram

Když nepočítáme góly, největší aplaus vytvořili fanoušci fotbalové Příbrami při sobotním utkání proti Hradci při střídání. Stává se to už pravidlem, že část zápasu odehraje 36letý Miroslav Slepička. Bývalý český reprezentant a mistr ligy s Libercem se přitom s fotbalovým životem už loučil a zkoušel plnokontaktní MMA. Na podzim se ale rozhodl se z klece a I.A třídy do profesionálního fotbalu vrátit. Příbram 21:07 22. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Slepička (vlevo) | Foto: Jan Vostrý

Už od 60. minuty pokřikují fanoušci na trenéra Josefa Csaplára, aby na hřiště poslal Miroslava Slepičku. O to víc jásají, když si jde sundat dres a na příbramské poměry pak zazní i slušný aplaus, jen co vyběhne na hřiště.

I když bydlí nedaleko, není to to nejbližší hřiště jeho domovu. Ještě snáz se dostane na plac na příbramském předměstí v Podlesí. Na něj zamířil i v době, kdy zkoušel prorazit do MMA a tak místo Slavie, nebo Hajduku Split a se spoluhráči jako Nicolas Anelka nebo Alessandro Del Piero nastupoval jen tak na žízeň proti Klecanům, Zavidovu nebo Všenorům.

Obránci soupeřů ho museli brát se vší vážností, protože kvůli přípravě na bojové sporty trávil Miroslav Slepička ještě více času v posilovně a udržoval si vypracovanou postavu.

„Udržoval a byl jsem i větší než předtím, ale teď mi to dělá problém trochu. Hůř se s tím pohybuje, je to jiný sport a člověk u toho potřebuje jiné svaly. Ale jde to, zvládám to snad v pohodě,“ říká Radiožurnálu útočník, který odehrál 10 minut proti Hradci Králové a už z toho, jak byl o poločasové pauze nabuzený, je zjevné, že to je pro něj málo.

„Tady to je tým otců a synů. Skácelovi je 38, Zápotočnému 37, Slepičkovi 36 a Graiciarovi 34… a najednou jsou tu dvacetiletí devatenáctiletí kluci. Matouškovi je 19, Ayongovi 20, Kvetovi je 20 i Průchovi je 20,“ zeširoka vysvětluje věkové rozdíly trenér Příbrami Josef Csaplár.

„Role těch otců je pomáhat těm synům. Na tréninku vidíte, jak Slepička vysvětluje Ayongovi jak se má pohybovat, jak se má co dělat a on je s tím srozuměný. Slepička by samozřejmě chtěl hrát víc a já to říkám veřejně, že hrát víc bude. Ale on přišel, zhubl šest nebo sedm kilo, opravdu suprově na sobě pracuje, dal tři góly a dvě asistence – čísla špatná nemá.“

Oblíbenec fanoušků

Fanoušci v Příbrami mají Slepičku rádi…

„Já jsem pyšný na to, že mě tu mají rádi. Jsem tu doma, jsem rád, že to tak lidi cítí, že se chceme vrátit do první ligy. Chci jim to vrátit i těma gólama, co jsem v posledních kolech dal,“ dodává Miroslav Slepička a míří před pálícím sluníčkem do šatny.

V ní je v posledních měsících hodně radosti, Příbrami se daří, je blízko postupu a tak by si Miroslav Slepička mohl po pěti letech znovu zahrát nejvyšší soutěž.

Fotbalista Miroslav Slepička vítězí při premiéře v MMA po 1:22 stylem KO. pic.twitter.com/8Cmi74cbdn — Martin Charvát (@matycharvat) 12 November 2016