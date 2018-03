Z hráčů z Česka a Slovenska se dá udělat hodně silný tým, ví po tažení v Evropské lize Pavel Vrba

Snaha o další účast v Lize mistrů fotbalistům Plzně v této sezóně znovu nevyšla. Evropskou ligu ale následně nevzali jen jako „slabší“ náhradu. Viktoria se dostala až do osmifinále, a hráči i trenéři budou vzpomínat na tenhle ročník v dobrém. Plzeň 10:05 16. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňští Marek Bakoš a Jan Kopic v souboji s Jeremy Mathiem | Zdroj: ČTK

Ve Štruncových sadech se letos po každém domácím utkání Plzně v této sezóně Evropské ligy skandovala děkovačka. 6 soubojů, 6 výher, k tomu první místo v základní skupině, postup do osmifinále a v něm boj o další pokračování až do samotného konce proti silnému Sportingu Lisabon.

„Já si myslím, že když to sledujete historicky, tak my v evropských pohárech hrajeme velice dobře. Samozřejmě to pro nás byl zápas, který ukázal sílu mužstva. Doufám, že to budeme ještě mockrát v evropských pohárech ukazovat,“ kouká už do budoucnosti trenér Pavel Vrba.

Trenér Západočechů věří, že Plzeň bude v příští sezóně hrát nejprestižnější evropský pohár, Ligu mistrů. Teď si ale může užívat, až na výjimky, povedené představení v Evropské lize. A není sám.

„Já jsem si užil Evropskou ligu celou,“ zhodnotil tak nějak typicky po svém, tedy stručně, Aleš Hruška.

Gólman, který dostával doteď šanci chytat prakticky jen v evropském poháru a pro Plzeň v něm odvedl výbornou práci. A nebyl sám, třeba zkušený slovenský útočník Marek Bakoš.

Góly dával, i když minut na hřišti v útoku vzhledem ke konkurenci v Michaelu Krmenčíkovi moc nedostával.

„V klubu, který chce být zajímavý, chce dosahovat výsledky a být úspěšný, je to normální,“ řekl Radiožurnálu Bakoš.

A taky to je možná jeden z důvodů povedených plzeňských výkonů.

„Já si osobně myslím, že když vyberete dobré hráče z Česka a ze Slovenska, tak se z nich dá udělat hodně silný tým. Hodně důležitý je charakter, takže myslím, že tady máme i charakterově velmi zajímavé hráče. Z tohohle pohledu jsem spokojený s tím, co jsme předvedli, a jsem spokojený, že dokazujeme, že i s českými a slovenskými hráči se dá hrát velice slušný fotbal,“ dodává trenér Viktorie Pavel Vrba.