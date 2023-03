Brno je pro demolici fotbalového stadionu Za Lužánkami. Švancara chce svatostánek zachovat

Tréninkové centrum mládeže na fotbalovém stadionu Za Lužánkami nevznikne, celý chátrající areál je potřeba zdemolovat. Takový je současný postoj vedení města Brna k často diskutované lokalitě. S tím ale nesouhlasí fotbaloví fanoušci a jejich neoficiálním mluvčím se stal bývalý fotbalista Petr Švancara. Brno 21:21 16. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brno. Stadion Lužánky, Za Lužánkami | Foto: Vojtěch Man

Právě Švancara byl navrhovatel projektu tréninkového centra mládeže, který v roce 2020 získal podporu v takzvaném participativním rozpočtu města Brna.

Projekt nazvaný Dejme Lužánkám Švanci přesvědčil Brňany, že si zaslouží tři miliony z participativního rozpočtu, ve kterém o jednotlivých návrzích hlasují přímo obyvatelé města. Součástí přihlášky bylo i to, že Brno souhlasilo s tím, že vybudovat na bývalém stadionu Za Lužánkami tréninkové centrum mládeže je možné.

Nyní ale vedení města oznámilo, že celý objekt je nutné zdemolovat a chystaný areál pro mládež nevznikne.

„Začal jsem být pěkně naštvaný, protože je to projekt, který jsme si domluvili a tajně jsme doufali, že by tady mohlo tréninkové centrum mládeže vzniknout a mohlo sem chodit sto dětí denně hrát fotbal. Není to jen o Zbrojovce, ale o všech klubech brněnských. Stadion by prostě byl nějakým způsobem využitý,“ reaguje bývalý fotbalista Petr Švancara, který projekt tréninkového centra zaštiťoval.

Brněnský radní pro sport Tomáš Aberl z TOP 09 argumentuje tím, že podle statického posudku jsou tribuny chátrajícího stadionu v takovém stavu, že je nebezpečné na místě cokoli podnikat a není možné ho opravit. „Není možné uvnitř něčeho takového nechat děti běhat,“ tvrdí.

Švancarův nesouhlas

Švancara se v roce 2015 na stejném místě loučil s kariérou a tehdy přišlo Za Lužánky víc než třicet tisíc lidí. Už v té době statik uzavřel hlavní tribunu, ve které dřív bývalo zázemí pro hráče a funkcionáře. Okolní tribuny jsou ale podepřené hliněným svahem a bývalý fotbalista nevěří, že ty můžou být podle statiků nebezpečné.

„V říjnu mě upozorňovali, že se nesmí na tribuny a já jsem nevěřil, že statický posudek existuje. Neukázali a nedali mně ho. Slušnou formou mi do emailu napsali, že mi nic nedají. Nevěřím, že něco takového existuje, pokud ano, tak bych chtěl vidět jméno statika a firmu, která to rozhodla. My máme statický posudek jiný a ten dovoluje zpřístupnění tribuny, tak jak to bylo při mé rozlučce s kariérou,“ oponuje Švancara.

Co po demolici?

Další téma je to, co má být s lokalitou fotbalového stadionu po jeho případné demolici. O tom vedení města Brna ještě nerozhodlo, s tréninkovým centrem mládeže ale podle náměstka primátorky Reného Černého z hnutí ANO zkrátka nepočítá.

„Území chceme uchopit jinak koncepčně, zadáme možná i nějakou studii na využití území. Realizovat tam něco, co nebude odpovídat budoucímu využití, by bylo trochu plýtvání energií,“ říká zástupce města.

Fotbaloví fanoušci už proti bourání stadionu sepsali elektronickou petici, která má víc než čtyři tisíce podpisů. Fanoušci taky chystají protesty na dubnové zasedání brněnského zastupitelstva, konkrétně Švancara pak vzhledem ke zrušení už schváleného projektu zvažuje žalobu. A to podle něj není všechno.

„Je to cesta, která se nebude lidem líbit. S právníky budu mít teprve schůzku. Oni jsou na radnici, oni rozhodují o tom, jak se naši Brňáci budou mít. Nejsem úplně nastavený tak, že oni svoji roli chápou správně. Momentálně nemůžu prozradit, jakou cestu zvolíme. Nebude se jim to líbit, ale nám se taky nelíbí, co říkají o našem svatostánku, který milujeme nade vše,“ vzkazuje Petr Švancara s tím, že v současnosti není s nikým z vedení města Brna v přímém kontaktu a o osobní jednání prý v tuto chvíli nestojí.