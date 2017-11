Za napadení fanouška fotbalistu Evru jeho klub suspendoval, hrozí mu i konec kariéry

Francouzskému fotbalistovi Patrici Evrovi z Marseille hrozí přísný trest za to, že před čtvrtečním utkáním Evropské ligy na hřišti Guimaraese během rozcvičky nakopl fanouška svého týmu a jako první hráč v historii soutěže byl vyloučen ještě před úvodním hvizdem. Podle francouzských médií by incident mohl šestatřicetiletého obránce donutit i ukončit kariéru. Marseille 21:45 3. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrice Evra (v bílém dresu) při posledním ligovém zápasu | Zdroj: Reuters

Disciplinární řízení s ním v pátek zahájila UEFA a klub hráče dočasně suspendoval. Podle oficiálního prohlášení Olympique si vedení pozvalo Evru na pohovor a po něm rozhodne o trestu.

Funkcionáři ale zároveň na základě interního vyšetřování odsoudili i nepřijatelné chování ze strany fanoušků a nevyloučili, že proti nim podniknou právní kroky kvůli vniknutí na hřiště.

Fanoušci Marseille před utkáním v Portugalsku dávali najevo, že jsou nespokojeni s výsledky týmu. Evra se s nimi začal hádat, a když se několik fandů dostalo za jednou z branek do blízkosti hřiště a přes reklamní bariéru se dohadovali s hráči, Evra jednoho nakopl.

Chvíli se zdálo, že rozčilený dav vtrhne na hřiště, ale situaci se povedlo uklidnit. Bývalý hráč Monaka, Juventusu Turín či Manchesteru United dostal červenou kartu a nyní bude čelit disciplinárnímu řízení.

"Patrice je natolik zkušený hráč, že něco takového si nemůže dovolit. Není mu dvacet, aby reagoval na urážky. Musí umět zachovat klid. Byla to chyba a teď bude muset čekat, co bude následovat," prohlásil trenér Rudi Garcia. "Hrozné ale je, že ty urážky přišly od našich příznivců. Neměli by urážet své vlastní hráče," dodal.

Podle svědectví jednoho z fanoušků se situace vyostřila poté, co Evra podrážděně zareagoval na pokřiky fanoušků, kteří mu vyčítali, že se více věnuje sociálním sítím než fotbalu.

"Chtěli jsme ho nabudit, protože poslední zápasy hrál špatně. On ale úmyslně kopl míč mezi nás a trefil jednoho do hlavy. My pak na něj začali křičet vulgarity a on na oplátku urážel matky fanoušků. A dopadlo to, jak dopadlo," řekl fanoušek William televizní stanici BFM.

"Měl by za to pykat. Kdybychom tohle udělali v práci my, tak nás hned vyhodí," dodal na adresu hráče s 81 starty za francouzskou reprezentaci.

Evrův zkrat připomněl situaci z roku 1995, kdy jiný bývalý hráč Manchesteru United Eric Cantona skočil do hlediště a kopem napadl fanouška. Tehdy za to devět měsíců nesměl hrát fotbal.

Podle francouzských médií hrozí Evrovi od vedení Marseille vysoká pokuta, ale pravděpodobnější je jeho konec v klubu. Navíc se na svém dalším zasedání 10. listopadu bude případem zabývat UEFA, která je v poslední době nekompromisní v případech násilí na stadionech.

Za napadení je podle disciplinárního řádu minimálně trest tři zápasy, ale UEFA by mohla Evrovi dát i několikaměsíční trest. Média také spekulují, že pokud pak Evra nezamíří například do čínské superligy, mohl by ukončit kariéru.

UEFA bude vyšetřovat i nedostatečnou pořadatelskou službu Guimaraese, která dovolila fanouškům dostat se na hřiště. Marseille hrozí trest za chování jeho příznivců.