Žádný z týmů to nebude mít lehké, myslí si Horváth o startu sezony. Těší ho stoupající kvalita i zájem

Některé fotbalové týmy přes léto pořádně vylepšily své kádry, jiné vstupují do sezony možná spíš s obavami. Co vlastně nadcházející ligový ročník přinese? Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth očekává těsné souboje v zápasech o titul i o udržení v nejvyšší soutěži. Rozhovor Pardubice 9:43 18. července 2025

Titul obhajuje Slavia. Fotbalisté Baníku i Sparty se ale Sešívaným budou snažit cestu za obhajobou znepříjemnit | Foto: Michal Beránek | Zdroj: CNC / Profimedia

Jasným favoritem na zisk titulu je pražská Slavia. Kdo další patří mezi adepty na mistrovský titul?

Slavii určitě bude chtít ztížit cestu nejen Sparta, ale i Plzeň a Baník Ostrava. Nikdo další, kdo by se do tohoto boje zapojil, mě nenapadá, ale Slavia zůstává velkým favoritem.

Přestupové léto v Česku bylo pořádně žhavé. Kádr doplnila už tak silná mistrovská Slavia, když přivedla třeba Michala Sadílka. Spartu zase posílil ostřílený obránce Pavel Kadeřábek, za Hradec Králové bude hrát bývalý kapitán národního týmu Vladimír Darida.

Stoupá kvalita ligy, když se po letech strávených v zahraničí vrací tak velká jména?

Stoupá nejen kvalita, ale i zájem fanoušků, za což jsme velmi rádi. Svědčí o tom i to, že máme pět týmů v evropských pohárech, třebaže zatím jenom v předkolech. Kvalita jde nahoru, nejenom hráčská, a uvidíme, jak bude vypadat nová sezona a kolik nových fanoušků přiláká.

Co Zlín? Potřeboval nováček z nejvyšší soutěže spadnout, aby se nakopl k tvrdé práci? Bude se Zlína týkat boj o záchranu?

Já si myslím, že tvrdě pracovali i předtím. Bohužel na to neměli kvalitu. Teď postoupili, velmi zaslouženě, ale lehké to určitě mít nebudou. Žádné velké rošády v hráčském kádru se nekonaly. Uvidíme. Budu jim držet palce, ale lehké to rozhodně mít nebudou.

Koho se bude týkat boj o záchranu?

Ještě tu jsou Pardubice, které mají velice mladé mužstvo a je to dost nečitelný tým. Slovácko má nového trenéra a jsem zvědavý, jak se s tím popasuje. Velmi výrazně obměnili kádr. Takže uvidíme. Bude tam velký boj a je to nepříjemná situace pro každé mužstvo. Ani Zlín to jednoduché mít nebude.

Co nového letošní sezona přinese? Na co se těšíte vy?

Jsem zvědavý na pravidlo osmi vteřin, top bude velký tlak na brankáře. I pro ně to bude něco nového. Už jsem zachytil, že trenéři jej započítávají do tréninku, aby brankáři museli rozehrávat. Takže tohle je věc, která mě rozhodně bude zajímat.