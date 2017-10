Začíná fotbalové MS do 17 let. Podvody s věkem hráčů vyřeší povinná magnetická rezonance

FIFA už na předchozích šampionátech sedmnáctiletých testovala věk u několika vybraných hráčů, teď ale bude kontrolovat fotbalisty ještě před začátkem mistrovství světa. Může za to srpnový kvalifikační duel o účast v Indii, před kterým tímto testem neprošlo hned 26 hráčů Nigérie.

Africká země, která vyhrála celkem pětkrát šampionát do 17 let včetně posledních dvou v letech 2013 a 2015, tak bude v Indii chybět. Podvody s věkem jsou nejčastější právě v afrických nebo asijských zemích. Rodné listy se tam buď vůbec nevystavují, nebo se falšují. Týmy s hráči nad 17 let pak mají samozřejmě v zápasech fyzickou převahu a často vítězí.

Nejedná se ale jen o juniorské šampionáty, loni zažaloval AC Milán za podvod Yusufu Yaffu z Gambie, který tvrdil, že mu je 16 let. Na fotkách na sociálních sítích ho ale poznali jeho spolužáci. Nakonec se ukázalo, že je mu už 25 let. FIFA kontrolovala věk hráčů už v minulosti, ale pomocí rentgenu. Tento test experti považovali za nepřesný a upustilo se od něj.

Magnetická rezonance zápěstí by naproti tomu měla podle lékařů určit věk na 99 procent. Vyšetření dokáže zjistit, jestli hráčovy kosti stále rostou, a právě to je podmínkou účasti na mistrovství světa do 17 let. „Růstové štěrbiny se uzavírají kolem sedmnáctého roku. Tahle metoda by měla stanovit, v jakém stádiu kosterního vývoje člověk je,“ řekl Radiožurnálu Jiří Váchal z Centra léčby pohybového aparátu v pražských Vysočanech.