Žádné vepřové a velmi omezený přístup k alkoholu. I takové bude fotbalové mistrovství v Kataru

Bude to první mistrovství světa v muslimské zemi a leccos z toho vyplývá. Bez vepřového se asi fotbalisté i jejich příznivci na šampionátu v Kataru v roce 2022 obejdou celkem snadno, ale omezené budou oproti jiným zemím i možnosti, jak oslavit úspěch nebo zapomenout na porážku. Prozatím je alkohol k sehnání jen v drahých hotelech nebo se speciálním povolením v jediném obchodu v Dauhá. Dauhá 13:04 10. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Khalifa International Stadium, na kterém bude zahájeno fotbalové MS v roce 2022 | Foto: Jan Tauber | Zdroj: FAČR

Procházím jedním z větších obchodů v Dauhá a hledám, kde bych se mohl osvěžit v docela teplém dni. Mají tady limonády světoznámých značek, spoustu balené vody či hodně druhů džusů. Například pomerančový, jablečný, mangový a tak dále. Na pivo tady ale narazit nemůžu, ostatně jako na jakýkoliv jiný alkoholický nápoj.

Bezpečnost na prvním místě. Katar už se chystá na fotbalové mistrovství světa v roce 2022 Číst článek

„Představte si tady jeden malý státní obchůdek, který když máte oficiální povolení, což my cizinci máme, tak si můžeme nakoupit alkohol. Prodávají tam dokonce i česká piva. Můžete si nakoupit do výše 10 % měsíčního platu,“ říká marketingový expert Martin Jaroš, který v Kataru žije.

„Mají to tu vypočítané tak, že když pijete víc než je tohle množství, tak jste těžký alkoholik. Ale spíš je to proto, že nechtějí, aby jim tam lidé najížděli s náklaďáky a brali to po paletách a otvírali si bytové restaurace. Takže je to opravdu jen pro individuální potřebu,“ dovysvětluje Jaroš.

Čeští fotbalisté hrají na stále nových místech. Po Kataru se na jaře představí při turnaji v Číně Číst článek

Pro turisty jsou možnosti ještě omezenější, alkoholické nápoje dostanou jen v jedné belgické hospodě nebo v lepších hotelech a pivo v nich stojí klidně v přepočtu kolem tří set korun.

„Myslím, že kvůli mistrovství světa asi budou muset otevřít pro turisty nějaké podniky. Samozřejmě v nějakých zónách, že to člověk bude muset vypít na místě nebo to zahodit a až potom odejít,“ říká slovenský atletický trenér Luboš Benko, který pracuje v Dauhá deset let a Martin Jaroš s úsměvem dodává, že v době mistrovství světa už by mohla být v Kataru i česká hospoda.