Zákaz svíčkové a tajné nákupy klobás. Jak vzpomíná Suchopárek na fotbalové reprezentační srazy?
Pořad Radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horvátha znovu zavítal mezi lidi. Tentokrát do Kladna, kde to dobře znají hokejisté Josef Zajíc i expert Martin Procházka, nebo také vicemistr Evropy ve fotbale Jan Suchopárek a hlavní tvář pořadu Pavel Horváth. Řeč byla mimo jiné o tom, jak sportovci občas podváděli s jídlem.
„Když slyším kuřecí prso s rýží a broskví, vstávají mi chlupy hrůzou,“ říká Pavel Horváth během natáčení svého pořadu Desítka.
00:00 / 00:00
Poslechněte si úryvek z pořadu Desítka Pavla Horvátha, který tentokrát zavítal na Kladno
O trochu lépe než Horváth se měl v tomto ohledu během kariéry hokejista Martin Procházka. „Vybavuju si, že jsme ještě jako hráči chodili k fotbalovému hřišti na obědy. A viděli jsme tam přesně to, co říkal Pavel. Fotbalisti obědvali kuřecí prso, těstoviny. A samozřejmě nám záviděli, protože my přišli a dali si gothaj s cibulí,“ vzpomíná.
S Kladnem, kde se tentokrát natáčela Desítka Pavla Horvátha, je spjatý vicemistr Evropy z roku 1996 Jan Suchopárek. Bývalý trenér reprezentační jednadvacítky popisuje, jak jeho tehdejší trenér Dušan Uhrin zakázal během reprezentačního srazu svíčkovou s knedlíky a doporučil jako přílohu rýži.
„Večeře jsme se ani nedotkli a po deseti minutách, co Dušan odešel, jsme odešli asi 200 metrů od hotelu a koupili si každý dvě klobásy,“ vzpomíná Suchopárek na reprezentační srazy.
Zdaleka nejen o jídle byla na Kladně Desítka Pavla Horvátha. Celý pořad odvysílá Radiožurnál Sport ve čtvrtek 18. září po desáté hodině dopoledne.