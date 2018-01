Záložník Mareček přestoupil ze Sparty do belgického Lokerenu

Záložník Lukáš Mareček přestoupil ze Sparty do Lokerenu, se kterým trojnásobný reprezentant podepsal smlouvu do konce června 2021. Sedmadvacetiletý fotbalista už v minulosti v Belgii působil v dresu bruselského Anderlechtu. Lokeren 18:24 29. 1. 2018 (Aktualizováno: 18:49 29. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Lukáš Mareček podepsal smlouvu s belgickým Lokerenem. Na fotce se sportovním ředitelem klubu Willym Reyndersem a agentem Viktorem Kolářem. | Foto: SPORT INVEST

„Vracím se po čtyřech rokách a to, že vím, do čeho jdu, může být moje výhoda," uvedl tiskové zprávě Mareček, který přišel do Anderlechtu v roce 2010 z Brna.

V belgickém celku strávil český záložník tři sezony, v ročníku 2012/2013 odešel na hostování do Heerenveenu.

„I přesto, že teď Lokeren nemá sezonu úplně povedenou, věřím, že sezonu dohrajeme dobře. A samozřejmě se budu snažit Lokerenu pomoct k lepšímu umístění," uvedl Mareček.

Sto ligových zápasů, jednatřicet utkání v Evropské lize, góly proti Krasnodaru či Interu Milán.



Double v sezóně 2013/2014 Díky za vše, Lukáši a hodně štěstí v novém angažmá https://t.co/O0f5mpmeZf pic.twitter.com/AUgg3ZsQ9x — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 29. ledna 2018

V roce 2013 přestoupil do Sparty, za kterou v nejvyšší soutěži odehrál 100 zápasů a získal s ní double za triumf v lize i poháru. Začátkem roku mu však vedení klubu oznámilo, že s ním pro jaro už nepočítá.

„Nejsem nadšený z toho, jak se Sparta v konci zachovala. Musel jsem chvíli trénovat bokem a nemohl jsem být v týmu," uvedl.

V třináctém celku belgické ligy se Mareček mimo jiné potká se sportovním ředitelem Willym Reyndersem, který jako trenér v klubu zažil české hráče Jana Kollera, Romana Vonáška, Martina Pěničku nebo Václava Budku.