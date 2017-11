Zápas Plzeň - Slavia bude nadstandardní, bude se blížit Evropské lize, zní z obou táborů

„Chceme udržet to, co jsme drželi dvanáct kol. Chceme vyhrát, protože hrajeme doma, měl by to být nadstandardní zápas,“ připomíná pro Radiožurnál plzeňský stoper Tomáš Hájek, že se potkají dva aktuálně nejlepší české týmy.

Převáží a zodpovídá za Škodu, Necida, Dannyho i Stocha. 'Beze mě se nikam nedostanou,' říká Číst článek

Ve čtvrtek Plzeň i Slavia sehrály náročné a důležité zápasy v rámci základní skupiny Evropské ligy. Zatímco Slavia po statečném výkonu prohrála s Villarrealem, Plzeň si výhrou nad Luganem vylepšila nejen postupové šance a také zvedla sebevědomí před ligovým šlágrem s Pražany.

„Může to být hodně zajímavý fotbal. I když Slavia ve čtvrtek prohrála, hrála od stavu 0:1 výborně a měla několik šancí na vyrovnání. Hrát s Villarrealem takovou partii budí respekt, protože Slavia byla hodně blízko, aby získala body s tak silným soupeřem,“ uznává kouč Viktorie Pavel Vrba.

„Víme, že Slavie má formu a hraje dobře,“ dodává.

Milan Petržela: „Bude to boj, fotbal nahoru dolů. Očekávám dost šancí a výbornou atmosféru, myslím si, že by to mohla být hezká neděle.“ pic.twitter.com/m9md69q14J — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 4. listopadu 2017

Sešívaní útočí na postup v Evropské lize a nyní mají příležitost stáhnout náskok Plzně. Před šlágrem 13. kola věří svým schopnostem.

„Myslím, že zápas v Plzni se bude přibližovat Evropské lize. Oba týmy jsou hodně vyspělé, Plzeň neomylná. Pokusíme se ji připravit o neporazitelnost doma,“ plánuje trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Případná výhra Slavie může zbrzdit dosavadní spanilou jízdu Viktorie v domácí soutěži. Ve třech uplynulých sezonách ovšem ve vzájemných zápasech těchto týmů vždy brali 3 body domácí. Případná 14bodová ztráta po 13 kolech by se zřejmě Pražanům jen těžko dotahovala.

„Ještě nejsme ani v polovině, takže bych to neříkal. Náskok je v pohodě, ale stát se může všechno, je to fotbal,“ odmítá plzeňský Michael Krmenčík, že by po 13. kole bylo v HET lize rozhodnuto o titulu.

Zápas Viktorie se Slavií nabídne Radiožurnál v přímé reportáži od 18 hodin a 10 minut.

HET liga (PLATNÉ K 5. 11. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 12 12 0 0 27:4 36 2. SK Sigma Olomouc 13 7 5 1 20:9 26 3. SK Slavia Praha 12 7 4 1 19:4 25 4. FC Slovan Liberec 13 7 2 4 21:15 23 5. AC Sparta Praha 12 6 3 3 15:9 21 6. FK Teplice 13 5 4 4 18:16 19 7. Bohemians Praha 1905 13 4 6 3 13:12 18 8. FK Jablonec 12 4 5 3 18:15 17 9. FK Mladá Boleslav 13 5 2 6 17:20 17 10. FK Dukla Praha 13 4 4 5 14:21 16 11. FC Fastav Zlín 12 4 3 5 13:17 15 12. FC Vysočina Jihlava 13 3 1 9 14:27 10 13. 1.FC Slovácko 13 1 6 6 9:16 9 14. FC Baník Ostrava 13 1 5 7 17:27 8 15. MFK Karviná 13 2 2 9 12:22 8 16. FC Zbrojovka Brno 12 2 2 8 8:21 8