Zaslouženě jsme vyrovnali, ale pak vznikl kolaps. Hráči nebyli dostatečně důslední, říká trenér Vrba

Ani staronový trenér Pavel Vrba nedokázal zlomit v Plzni rumunský komplex. Jeho Viktoria nezvládla domácí odvetu s FC Sport Bukurešť a po prohře 1:4 bude hrát na rozdíl od pražské Slavie pouze o Evropskou ligu. Po nadějné remíze 2:2 v Rumunsku a vysoké výhře 4:0 nad Duklou tak přišlo hodně kruté vystřízlivění. Plzeň 10:08 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Krmenčík v utkání proti FCSB | Zdroj: ČTK

„Udělali jste tři kroky vpřed a teď jsme udělali čtyři kroky vzad. Po Bukurešti a Dukle to vypadalo, že bychom mohli být trošku v euforii a budeme na tom dobře, ale ten zápas nás opět posadil na zadek,“ neskrýval plzeňský trenér Pavel Vrba rozhořčení z toho, co se v závěru utkání odehrálo ve Štruncových sadech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Plzně se potřetí pod vedením Pavla Vrby do Ligy mistrů nepodívají.

Do 71. minuty přitom jeho svěřenci drželi postupovou remízu 1:1. Pak ale přišly v rozmezí osmi minut tři rychlé góly v síti Petra Bolka. „Zaslouženě jsme vyrovnali, ale pak vznikl kolaps. Někteří hráči nebyli dostateční důslední a důrazní,“ dodal pro Radiožurnál.

V ofenzivě zasloužili pochvalu snad jen Krmenčík s Kopicem, řada individuálních výkonů Viktoriánů naopak Pavla Vrbu nepotěšila. „Musíme se nad tím zamyslet a možná některým hráčům vysvětlit nějaké věci, které nedělali úplně optimálně,“ doplnil Vrba.

Plzeň nemohla v defenzívě nasadit Kozáčika, Hubníka, Baránka ani Limberského a zřejmě i to hrálo v závěru roli. Spoléhalo se na Lukáše Hejdu, který však stejně jako jeho spoluhráči chyboval.

Soupeř trestal chyby

„Zápas jsme si prohráli sami vlastními chybami. Tak nějak jsme kontrovali hru, ale pak je odražený balón a prostě to propálil. A pak jestli jsme chtěli až moc, začali jsme bláznit, dělat chyby a soupeř nás za to trestal,“ řekl.

Do třetice všeho zlého, dalo by se říct v případě Viktorie o konfrontaci s rumunským fotbalem. Po Ploješti a Astře Džurdžu vyučoval ve Štruncových sadech FC Sport Bukurešť.

„Nevím, jestli je to prokletí. Prostě se to takto stalo a seběhlo se to tak, že to byli zrovna Rumuni,“ hledal po prohře s FCSB těžko odpověď na otázku o rumunském prokletí stoper Viktorie Lukáš Hejda.