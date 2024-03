Závan svěžesti a vzkaz mladým hráčům, komentuje expert Horváth nominaci Gabriela do reprezentace

Čeští fotbalisté se ve středu odpoledne přesunou do Osla, kde je v pátek proti Norsku čeká první zápas v tomto roce. Na palubě letadla bude i pět nováčků – mezi nimi obránce dánského Midtjyllandu Adam Gabriel, jedno z největších překvapení v reprezentační nominaci. Praha 13:30 20. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Gabriel (vlevo) na reprezentačním srazu českých fotbalistů před přípravným duelem proti Norsku | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

„Zaskočilo mě to, protože se mnou nikdo intenzivně v kontaktu nebyl. Najde se tu určitě hodně lidí, kteří jsou překvapení jako já. Zároveň věřím, že to má nějaké opodstatnění. Kdo mě sleduje dlouhodobě, tak ví, že se nějakým způsobem neustále posouvám. Věřím, že to bude pokračovat,“ říká překvapivé jméno v nominaci Gabriel.

Dvaadvacetiletý obránce přestoupil do Midtjyllandu loni v srpnu ze Sparty, která krátce před tím na svého odchovance využila práva zpětného odkupu z Hradce Králové. Právě na východě Čech si urostlý bek udělal jméno, zahrál si na mistrovství Evropy jednadvacítek a zahraniční skauty evidentně zaujal.

„Je to takový závan svěžesti. Odešel do Dánska, kde pravidelně hraje, což je super. Je to vzkaz pro české mladé hráče, že cesta nevede jen přes Spartu a Slavii, ale i jiným směrem,“ myslí si fotbalový expert Radiožurnálu Sport a pětinásobný český šampion Pavel Horváth.

Štace v Dánsku

Úvodní sezonu v Dánsku Gabrielovi zkomplikovalo zranění kolene, kvůli kterému od loňského listopadu víc než dva měsíce nehrál. V únoru se ale na trávníky vrátil a v posledních třech ligových duelech byl v základu. Celkem syn bývalého reprezentanta Petra Gabriela nastoupil za Midtjylland do 17 soutěžních zápasů a dal dva góly.

„Když jsem tam přišel, tak jsem byl první dva měsíce docela vykulený. Dánská liga je specifická v kvalitě jednotlivců, kde technická vyspělost je prostě jinde. Musel jsem naladit jiný rytmus a trochu se s tím sžít. Zatím hraju, trenéři jsou se mnou spokojení, ale je tam obrovský prostor na zlepšení. Spoluhráči kolem mě jsou úplně někde jinde, než byli v Hradci Králové,“ přiznává Adam Gabriel, který s Midtjyllandem aktuálně vede tabulku dánské ligy.

V dalších týdnech ho tak čeká boj o mistrovský titul. Ještě před tím si ale dost možná připíše debut v reprezentačním A-týmu.

