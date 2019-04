Zážitek, na který nezapomenou. Mladí fotbalisté Hradce Králové navštívili anglické velkokluby

To, co je pro milovníky vážné hudby Metropolitní opera v New Yorku, mohou být pro fotbalové fanoušky stadiony slavných klubů na Britských ostrovech. Mnozí od malička sní o tom, jak jednou uvidí sportovní chrámy na vlastní oči. Minulý týden se to vyplnilo mladým fotbalistům Hradce Králové. Manchester 22:45 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalových nebes se dotkli hráči hradeckého fotbalové klubu v kategoriích do 12 a 11 let | Zdroj: archiv FC Hradec Králové

A nejen že mladí hradečtí fotbalisté navštívili svá vytoužená místa, dokonce si proti vrstevníkům Manchesteru United, Liverpoolu, či Tottenhamu zahráli. A uspěli.

Fotbalových nebes se dotkli hráči hradeckého fotbalové klubu v kategoriích do 12 a 11 let. A že se malí kluci z Čech dobře vyznali a věděli, kam že se to vlastně podívali, potvrzují slova Matěje Fejgla: „Byli jsme na prohlídkách stadionů Anfield, Emirates Stadium a Etihad Stadium.“

A desetiletý Matěj jedním dechem dodává, čím je zajímavá kabina fotbalového klubu Manchester City, kde je hlavním trenérem Španěl Guardiola: „Ta šatna je dokola. Protože trenér Guardiola chce, aby hráči na sebe viděli.“

S některými mladými fotbalisty vyrazili za poznáním také rodiče. Například Jiří Fejgl byl okouzlen zázemím fotbalistů Tottenham Hotspur.

„Tréninkové centrum fotbalistů Tottenhamu je pro nás něco naprosto kosmického a neuvěřitelného. Stálo miliardu korun. Když tam kluci přijeli, tak koukali s otevřenou pusou. A já taky. A to jsem už párkrát kvůli fotbalu ve světě byl. Ale tohle je opravdu něco šíleného,“ řekl Radiožurnálu.

Jedna věc je prohlídka zázemí akademií slavných klubů, druhá potom samotné měření sil se stejně starými soupeři. Jak podotýká Matěj Fejgl, plán od trenérů zněl jasně: „Chtěli všechny body.“

Odvážné přání. A jak na to desetiletí hradečtí kluci zareagovali?

„První zápas proti Tottenhamu jsme vyhráli 3:2, druhé utkání potom 9:2. Na Manchesteru jsme vyhráli 7:4 a 7:5. A na Liverpoolu jsme vyhráli 8:3.“

O rok starší hráči hradeckého klubu byli smutnější. Jedenáctiletý Marek Hodas zmiňuje nejtěžší porážku: „Proti Manchesteru United jsme dostali největší nakládačku. Prohráli jsme 15:1.“

Největším problémem starší kategorie byl odlišný systém hry, vysvětluje trenér Pavel Koblása: „Oni hráli systém 10+1, což my ještě vůbec nehrajeme. Jedná se vlastně o dvojnásobné hřiště a na týmu United už bylo vidět, že jsou s tím sžití, že už to hrají. Tam neexistuje, že by přijel nějaký Hradec a řekl, my chceme hrát 8+1 nebo 7+1.“

Mladí fotbalisté hradeckého klubu v Anglii ale rozhodně nezklamali. Přivezli si mnoho zážitků a jejich trenéři možná také postřehů, v čem by si české kluby mohly vzít příklad.

„Přijeli jsme do akademie Manchesteru United, starší kluci se šli převléct na zápas a mladší kategorii pozvali nahoru spolu s rodiči a všichni dostali zadarmo oběd. To jsou takové věci, které my tady sice nedokážeme, ale na chování okolních lidí, personálu, trenérů, správců, bychom mohli zapracovat,“ zmiňuje trenér Václav Hladký.

Věc, kterou by fotbalový fanoušek na stadionech určitě ocenil. Tedy kromě kvalitní sportovní podívané. Ale to už je jiná kapitola.