'Někdo hraje čtyři hodiny na playstationu, my si tak brnkáme.' Liberecký Folprecht válí s míčem i s kytarou

Muzika a fotbal, to jsou dva hodně rozdílné světy a jejich spojkou je liberecký záložník a obdivovatel Johnnyho Cashe. Zdeněk Folprecht v základní sestavě Slovanu bojuje o účast v pohárové Evropě, ve volném čase zase rád vybrnkává akordy na šest strun své kytary. Liberec 21:13 18. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Folprecht se svými kytarami. | Foto: David Nyč | Zdroj: Radiožunál

„To, co mám teď zrovna na koleni, je kytara našeho kustoda. Já jsem teď už asi měsíc ve fázi, kdy si budu kupovat novou pěknou kytaru - jak my říkáme s Matějem Pulkrabem - tu jedničku, která bude naše nejlepší, “ říká Radiožurnálu Zdeněk Folprecht. A když popadne kytaru, hned poznáte, že ji nedrží poprvé.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zdeněk Folprecht válí s míčem i s kytarou.

„Mám tu i třeba takovou malou, to je taková poloviční kytara. Tu třeba s Matějem Pulkrabem taháme, když je nějaké volno a jdeme s klukama na pivo. Hrajeme si v hospodě jako normální kluci, jak to vždycky bývávalo,“ popisuje Folprecht.

A co si takhle liberečtí muzikanti zahrají a zazpívají nejraději?

„Vždycky má člověk takové období, kdy objeví nějakou kapelu, která se mu začne hodně líbit. Třeba před rokem jsme s přítelkyní začali mít hodně rádi Pokáče, což je český písničkář. Úplně v začátcích jsem hodně jel Tomáše Kluse a teď nedávno jsem zase viděl film o Johny Cashovi, který se mi hrozně líbil. Takže jestli něco budu hrát, tak bych zahrál písničku Johny Cashe,“ říká šestadvacetiletý fotbalista, bere do ruky kytaru a se smíchem dodává: „Kdyby to bylo nějak falešně, tak je to chyba na vašich přijímačích.“

https://t.co/1N0qCA5uKw

Liberecký Zdeněk Folprecht válí s míčem i s kytarou. pic.twitter.com/6xtT0MRXHS — Radiožurnál Sport (@RadiozurnalS) 18. března 2018

Zdeněk Folprecht se živí nohama, tedy tím, co zvládá s míčem ve středu fotbalového hřiště, ale prezentuje se i skvělým prstokladem a u táboráku by se rozhodně neztratil. Jeho hudebním parťákem je v Liberci zmíněný útočník Matěj Pulkrab.

„Je to v podstatě můj jediný hudební partner. Když Pulky přišel do Liberce, tak nehrál. Ale když přišel, tak jsem já s kustodem Kuldou hráli na kytary a Pulkymu se to asi líbilo, protože asi o čtrnáct dní později si pořídil vlastní kytaru. Už to jsou dva roky, takže už obstojně hrajeme,“ vzpomíná Foprecht.

Pulkrab dvěma góly zařídil fotbalovému Liberci domácí výhru nad Brnem Číst článek

„Dokonce máme v kabině nový přírůstek, protože Tomáš Malinský začal chodit na soukromé lekce a už zvládá takové ty začátky Na Okoř je cesta, Montgomery a tak,“ dodává liberecký záložník.

Fotbalisti občas zlehčují situaci po neúspěšných zápasech frázemi typu: „Nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali.“ Ale v Liberci by tohle pomalu mohli začít vyvracet. Stadion U Nisy by při společném koncertu zatím asi nevyprodali, ale pravdou je, že se pod Ještědem sešlo na fotbalové poměry solidní kytarové seskupení.

„Když jsme jeli na soustředění do Rakouska, tak tam kdyby nás někdo viděl, tak si možná myslí, že jede spíš nějaká kapela než fotbalový tým. Je to takové hobby a takové odreagování. Někdo přijde z tréninku a hraje třeba čtyři hodiny na playstationu. My s Pulkym jsme spolu na pokoji, tak vozíme kytary, sedneme si na balkónek a různě si tak drnkáme,“ dodává fotbalový Johny Cash Zdeněk Folprecht.