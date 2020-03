Ondrášek rozhodujícím gólem pomohl Dallasu k výhře. ‚Vím, že můžu pro tým udělat ještě více,‘ řekl

Na cestu za vysněným startem na mistrovství Evropy vykročil Zdeněk Ondrášek rázně. Fotbalový útočník a střelec vítězné branky v kvalifikaci proti Anglii dal v úvodním zápase nové sezóny americké MLS gól, který změnil ráz do té doby slabého a celkem nudného zápasu. I tentokrát to byla vítězná branka, Ondrášek střelou z dálky v 61. minutě zápasu proti Philadelphii dostal FC Dallas do vedení, které si domácí ještě v závěru pojistili gólem na 2:0. Od zpravodaje z místa Dallas 8:58 1. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondrášek zdraví fanoušky Dallasu | Zdroj: Reuters

Ondrášek se ocitl v kraji, kde je kotel za brankou roztomile malý, když hodí dýmovnici, tak ani nezaštípe do očí, k jídlu si lidé do hlediště místo klobásy nosí nachos a ani zážitek z vítězného gólu tu není stejný jako třeba v Krakově.

„Je to stejně suprové, ale v Polsku je to hlasitější. Tady se lidé přijdou najíst, napít. Když dáte gól, tak jsou rádi, zakřičí, ale je to jiné,“ řekl s úsměvem po zápase Radiožurnálu český reprezentační útočník.

Nečekanou ranou z dálky totiž rozhodl zápas, na který jinak nikdo moc vzpomínat nebude:

„Minulý rok jsme dominovali, vytvářeli jsme si šance a závary před bránou, tentokrát to ale bylo slabé. Minulý rok jsme ale v prvním zápase remizovali 0:0 a vypadalo to skoro stejně. Jsme rádi za tři body a věřím, že budeme už jen lepší,“ věří Ondrášek.

Za gól vydolovaný doslova z ničeho chválil českého reprezentačního útočníka i trenér Dallasu Luchi Gonzales.

Slova uznání měl i pro několik jeho obranných hlaviček a je smířený s tím, že když to tak půjde dál, tak letos v červnu neuvidí Ondráška hrát americkou ligu v dresu Dallasu, ale leda tak v přenosech z mistrovství Evropy.

„Vím, o co pracuji. Vím, že když tady chci hrát, tak musím dávat góly. Jsem hrozně rád, že to tam padlo. Chtěl jsem dál gól, chtěl jsem vyhrát, což se podařilo, ale vím, že můžu ve hře pro tým udělat ještě více,“ dodává Ondrášek po vstupu do nové sezony americké MLS.

Kobra zase hryzla! ⚽️ A je to genialni marketingova znacka. V @FCDallas mu nikdo jinak nerekne-za 4 hodiny na stadionu jsem slysel jen chudaka hlasatele lamat si jazyk se Zdenkem Ondraskem. Jinak ze vsech stran jen pic.twitter.com/4Pc63kABPz — Jan Kaliba (@JanKaliba) March 1, 2020