Útočníka Ondráška čeká v třiceti letech premiéra v reprezentaci. ‚Je to sen každého fotbalisty,‘ říká

„To je sen každého fotbalisty a čekal jsem na to dlouho, pracoval jsem na sobě. Všude jsem říkal, že nejsem Ronaldo, ani Messi. Jsem bojovník a teď mám tu čest bojovat pro svou zem,“ řekl Radiožurnálu Zdeněk Ondrášek.

V prosinci mu bude 31 let, teď má na sobě poprvé v životě soupravu české reprezentace a také jeho nejbližší už uvěřili zprávě, že je v národním týmu. „Můj táta se to dozvěděl asi jako poslední ze všech, co znám, protože zrovna byl v práci. Když jsem mu volal, tak mi říkal, že mi zavolá za půl hodiny. A když jsem mu za půl hodiny volal, tak se mě ptal: ‚Ty jsi v reprezentaci? Píšou mi nějací lidé.‘ A já mu říkám: ‚Kdybys měl na mě čas, tak ses to dověděl ode mě,‘“ prozradil Zdeněk Ondrášek.

V minulosti několikrát otevřeně popisoval své potíže na začátku kariéry, přiznal, že hrával automaty, ale jeho závislost naštěstí ochladla díky angažmá za polárním kruhem. „Když jsem viděl, že jsem si srovnal život, tak se všechno nově otevřelo. Odměna je to, že dneska můžu pomoct svojí rodině, když potřebují,“ dodal fotbalista.

Návštěva v Polsku

Útočník z Českých Budějovic využil druhou životní šanci, v Norsku se stal i nejlepším střelcem soutěže, góly dával i v Polsku, teď překonává brankáře v Severní Americe, v dresu Dallasu. A zhruba po sedmi letech strávených v zahraničí se dočkal pozvánky do reprezentace.

„Už jsme ho sledovali, když hrál v Polsku. Dával góly a pak jsme se tam byli podívat. Nějak mu to nevyšlo,“ přiznal kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý, že už byl Zdeněk Ondrášek jednou blízko nominaci, ještě když hrál v Polsku.

Ale na pozorování si trenér zřejmě vybral ten nejméně povedený zápas. „To byl nejhorší zápas, který jsme odehráli. To určitě nepomohlo, ale trenéři jsou natolik zkušení, že nehodnotí podle jediného zápasu,“ věří teď Zdeněk Ondrášek, že už bude další setkání s koučem národního týmu pro obě strany lepší.

A nemusí ani tak záležet na tom, kolik toho odehraje na hřišti a ani na tom, kolik vstřelí gólů. „Uvidíme taky, jak se bude chovat v týmu. Je tam přípravný zápas se Severním Irskem, tak třeba můžou dostat prostor tihle hráči,“ narazil kouč Jaroslav Šilhavý na pondělní přípravný duel, který fotbalisty čeká tři dny po pátečním kvalifikačním utkání proti Anglii.