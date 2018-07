Kritika tehdejších poměrů vynesla Zdeňku Zemanovi čestný diplom Mezinárodního výboru Fair Play a napomohla k větší kontrole sportovců. Českému koučovi ale zároveň zavřela dveře do předních italských klubů, které o něj v tu dobu stály.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenér Zeman před 20 lety upozornil na doping v Itálii. ‚Měl jsem problémy ve federaci i v klubech,‘ vzpomíná

„Měl jsem problémy ve federaci i v klubech,“ vzpomíná Zdeněk Zeman.

Za otevřená slova o dopingu si obyčejní Italové Zdeňka Zemana dodnes cení, kvůli své kritice ale musel český trenér zároveň opustit AS Řím, který s ním neprodloužil smlouvu. Následně kouče nevzali v Interu Milán a brzy propustili i z Neapole.

Přestože soudy nakonec uznaly, že například v Juventusu Turín se steroidy opravdu podávaly ve velkém, tak musel Zeman z italského fotbalu na čas odejít úplně. Přesto by ani po 20 letech rodák z Prahy na svých slovech nic neměnil.

„To bylo jenom varování před tím, co byla veškerá tendence, nejen v Itálii. Já jsem znal jen čistý sport. Podle mě to vždycky musí být podle zásluh. Kdo je lepší, ať vyhraje, a nemusí se zlepšovat jinými věcmi,“ říká Zeman.

Mezinárodní unie fotbalistů si stěžuje na krátké dovolené pro účastníky mistrovství světa Číst článek

Do AS Řím, kde musel na konci 90. let skončit, se Zeman v roce 2012 na necelou sezonu opět vrátil. Dnes už 71letý kouč je momentálně bez angažmá, naposledy vedl na jaře druholigovou Pescaru, kde ale dostal výpověď. Případné další nabídce na trénování by se ovšem nebránil, a to ani tehdy, kdyby přišla z Česka.

„Ještě se necítím starý, ještě mě to baví,“ dodává nestárnoucí fotbalový trenér a celoživotní bojovník proti dopingu Zdeněk Zeman.