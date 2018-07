Necítím se starý. Pořád mě to baví, nebrání se nabídkám na trénování v české lize Zdeněk Zeman

Jako trenéra se ho pokoušela angažovat fotbalová Slavia i Plzeň, fanoušci si ho dokonce několikrát přáli za kouče národního týmu. Přes všechny snahy ale v Česku nikdy netrénoval, na čemž se zřejmě nic nezmění ani teď. Zdeněk Zeman nic nevylučuje, ale žádnou nabídku ještě na trénování nedostal. Praha 8:34 31. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Zeman oslavil 100. zápas na lavičce AS Řím vítězstvím | Foto: Reuters

„Necítím se starý. Pořád mě to ještě baví,“ říká pro Radiožurnál český trenér žijící v Itálii Zdeněk Zeman.

Bývalý kouč AS Řím se v 71 letech na trénování ještě starý necítí a případnou další nabídku, a to klidně i z Česka, by prý určitě zvážil.

„V minulosti jsem dost často jednal s českými kluby, ale nikdy se to nepodařilo dokončit,“ popisuje Zeman.

Se Zdeňkem Zemanem o možném angažmá v minulosti neúspěšně jednali už představitelé Plzně i Slavie. Jejich největší rival, pražská Sparta, ale zkušeného kouče proslaveného útočným fotbalem zvaným Zemanlandia dosud neoslovil. Případné nabídce z Letné by se přitom Zdeněk Zeman nebránil.

„Klidně bych s někým jednal, jestli je to ovšem možné. Zájem by musel vyjít od nich, ne ode mě,“ podotýká Zeman.

Přestože v Česku nikdy netrénoval, tak zdejší ligu podrobně sleduje. Při návštěvách rodné země dokonce inkognito navštěvuje ligové zápasy. A pokud ho Sparta nebo někdo jiný z Česka s nabídkou neosloví, tak zřejmě zůstane jen u toho.