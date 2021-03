Rasismus je ve Skotsku velké téma. Koláře a agresivní hru Rangers tady nikdo neřeší, říká Zlámal

Brankář Hearts Zdeněk Zlámal už schytal ve skotské lize úder pěstí od fanouška, zažil ostré bitvy i nevybíravé skluzy. Čtvrteční utkání Evropské ligy mezi Rangers a Slavií ale bylo moc i na zkušeného fotbalistu. „Skotská liga je tvrdší, ale tohle byly brutální zákroky, šlo o zdraví,“ řekl Zlámal v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Podle něj se ve Skotsku po vyhroceném duelu řeší výhradně údajný projev rasismu Ondřeje Kúdely vůči Glenu Kamarovi. Edinburgh 7:41 24. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Zlámal v dresu skotského Hearts | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Bavíme se spolu téměř týden po zápase, ale třaskavá odveta osmifinále Evropské ligy mezi Rangers a Slavií v Česku stále velmi silně rezonuje. Jak to vypadá s odstupem několika dní ve Skotsku?

Je to pořád velké téma. Přijde mi, že snad ještě větší než v Česku, i když to asi spíš bude v obou zemích na podobné úrovni. Co mám možnost sledovat, tak se tady řeší pouze incident Ondřeje Kúdely s Glenem Kamarou a údajný rasismus. O tom se mluví pořád.

Zdeněk Zlámal Český fotbalový brankář, narozen 5. listopadu 1985 v Přerově.

V české lize oblékal dres Olomouce, Slavie, Bohemians, Liberce a Zlína.

Prošel i angažmá ve Španělsku, Itálii a Turecku.

V současnosti působí u týmu Hearts a je jediný český profesionální fotbalista ve Skotsku.

Na svém kontě má i reprezentační start z přátelského utkání proti Maltě.

Jako první brankář v české lize skóroval ze hry - v roce 2015 zařídil hlavičkou Bohemians remízu 2:2 v derby s Duklou.

Rasismus je ve Skotsku obecně strašně citlivé a ožehavé téma. Mám pár kamarádů tmavé pleti a už jsem se s nimi o tom tématu v minulosti několikrát bavil. Je to pro ně hrozně nepříjemné, snaží se proti tomu bojovat. Ve fotbalové lize hráči před každým zápasem poklekají. Ale připadá mi, že se ten boj zatím příliš nedaří.

Dá se tedy říct, že pro Skoty je potenciální rasismus v utkání Evropské ligy problém, který dalece přesahuje fotbalové trávníky?

Ano, je to velké téma celkově ve společnosti. Kamarád tmavé pleti mi třeba říkal, že jeden člen rodiny pracuje dlouho v jedné firmě, usiloval o povýšení, ale pak na stejnou pozici přišel běloch a záhy povýšili právě jeho. Vysvětloval mi to tak, že je to takový skrytý rasismus – nikdo to neřekne, ale lidé tmavé pleti to cítí. Je to zkrátka v nich, vídají to kolem sebe a tím pádem jsou na to i logicky hákliví.

Je rasismus velkým tématem přímo ve skotské fotbalové lize?

Fotbal je hodně na očích, takže když se něco kolem rasismu odehraje ve fotbale, tak je to velké haló. Dá se říct, že čtvrteční incident sjednotil skotskou veřejnost. Jako příklad lze uvést kapitána Celticu Scotta Browna, který v neděli před velkým glasgowským derby přišel na hřišti za Kamarou a veřejně ho podpořil. To mělo velký ohlas. Moc často se nevidí, aby se tyhle znesvářené kluby spojily.

A touching moment at Parkhead as Celtic captain Scott Brown shows his support to Glen Kamara after the Rangers midfielder suffered alleged racist abuse on Thursday in the Europa League



Watch Celtic vs Rangers at home - live on Sky Sports now! pic.twitter.com/qVTZgQLdik — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 21, 2021

Objevují se projevy rasismu přímo během zápasů v hledišti, jako se to občas děje v jiných evropských ligách?

Rasismus v hledišti ve formě, v jaké ho známe třeba od nás, tady v podstatě neexistuje. Ve Skotsku jsou za jakékoliv ilegální chování velké tresty a doživotní zákazy vstupu na stadion. Fanoušci to moc dobře vědí a podle toho se i chovají, až na výjimky.

Události v Glasgow Během zápasu Rangers - Slavia bylo k vidění mnoho ostrých zákroků, zejména ze strany skotského celku. Po jednom z nich musel střídat brankář Ondřej Koláře, který odnesl brutální kop Kemara Roofeho zlomeninou čelní dutiny. Na konci utkání po dalším tvrdém zákroku na Jana Kuchtu přispěchal Ondřej Kúdela ke Glenu Kamarovi, zakryl si dlaní ústa a cosi mu řekl, čímž vyprovokoval strkanici i s ostatními hráči. Podle Kamary ho slávistický obránce nazval opicí, což Kúdela ihned po zápase popřel. Událost měla dohru ještě v útrobách stadionu, kde podle pražského klubu Kamara udeřil Kúdelu pěstí do obličeje. Slavia v pátek podala na finského záložníka trestní oznámení.

Co další události kolem čtvrtečního utkání – tvrdé fauly skotského celku, hororový zákrok na slávistického brankáře Ondřeje Koláře nebo údajné Kamarovo fyzické napadení Kúdely v útrobách stadionu?

Co se událo během zápasu a hlavně po něm, to se tu vůbec neřeší. Vyjádření trenéra Stevena Gerrarda na tiskové konferenci v podstatě odráží úhel pohledu celé zdejší společnosti. Nepamatuji si, že bych četl ve skotských médiích článek, ve kterém se pořádně řešil faul na Koláře nebo agresivní hra Rangers. A o těch událostech po zápase kolem napadení Ondřeje Kúdely jsem tady nečetl už vůbec nic. Jediné téma je rasismus.

Z mého pohledu je to až na pováženou. I vzhledem k tomu, že jako Čech žijící ve Skotsku stojím někde mezi a vnímám ty dozvuky z obou stran. Pro Skoty je kauza kolem rasismu nesrovnatelně horší než třeba faul a následné zranění Ondry Koláře.

Rangers šli do dvojutkání jako čerství skotští šampioni a s vynikající bilancí, český mistr je ale téměř nepustil do hry a s přehledem je vyřadil. „Slízli“ to Rangers od skotských médií za předvedený výkon?

Nečetl jsem samozřejmě úplně všechno, ale výkon Rangers nebo Slavie nikdo moc neřešil. Bylo to ve stylu: Slavia postoupila zaslouženě, ale tady se jedná o daleko závažnější věc. Z mého pohledu je strašná škoda, že tím výkon Slavie zapadl.

O situaci v Hearts „Po loňském sestupu do druhé ligy přišel zkušený Craig Gordon - odchovanec, dlouholetá opora Celticu a anglického Sunderlandu, u kterého to teď vypadá, že bude možná i skotskou jedničkou na Euru. Trenér mi řekl, že chce budovat nový kádr a že jednička bude Craig. Navíc přivedli i dalšího brankáře, mladšího, se kterým počítají pro příští rok první ligy a do budoucna. Normálně s týmem trénuji, všechno dělám naplno. Bavili jsme se na rovinu a kouč mi říkal, že kdyby se něco Craigovi stalo a situace ohledně postupu nebyla jasná, tak bych do brány asi šel já. Takže jsem se dostal do situace, že buď nejsem v nominaci, nebo budu chytat. Hearts mi nabídli prodloužení smlouvy, ale za výrazně horších podmínek. Navíc chci hrát, takže si od léta budu hledat angažmá. Žena se chce po letech cestování vrátit domů, syn by navíc měl začít chodit do školy, takže s největší pravděpodobností bude moje kariéra pokračovat v Česku. Konkrétní nabídku zatím nemám, na to je asi ještě asi brzy.“

Úder pěstí a tvrdé skluzy

Jako jediný Čech v týmu jste si asi od spoluhráčů vyslechl svoje?

Druhý den na tréninku jsme zápas samozřejmě řešili. Ale znovu – v podstatě jenom ten rasismus. Říkal jsem jim: pánové, já nevím, co Ondra Kúdela řekl nebo neřekl, ale podívejte se na ty brutální fauly, zranění. Oni mi to jen odkývali, takže o samotném průběhu zápasu jsme se skoro vůbec nebavili.

Kolář si odnesl z tvrdé srážky zlomeninu čelní dutiny. Gólman Slavie přijde o reprezentační sraz Číst článek

Já je ale na druhou stranu chápu, to téma je nepříjemné, není to dobrý příklad. Ve sportu by se nic takového vůbec nemělo stávat.

O skotské lize se říká, že je extrémně tvrdá. Není to tedy tak, že Skotové neřeší ostré zákroky na hráče Slavie zkrátka z toho důvodu, že jsou na něco takového zvyklí?

Ano, skotská liga je tvrdší, to je bez debat. Ale tohle nemá s tvrdostí nic společného. To byly brutální zákroky, při kterých šlo o zdraví. Tohle jestli se nebude radikálně trestat, tak se může stát opravdu průser. Když jsem se pak díval na záznam, tak Ondra mohl dopadnout ještě daleko hůř. Mělo by se to řešit, a hlavně trestat.

Třeba legenda Rangers Ally McCoist se ve vysílání rádia TalkSport vyjádřil, že Kemar Roofe dostal červenou kartu oprávněně, ale že se srážkou nemohl nic dělat a nezaslouží si další trest...

Před dvěma lety jsem také v zápase s Rangers chytal balón na čáře a po třech vteřinách mě Scott Arfield dojel a ještě reklamoval, že to je gól. A také se to nějak extra neřešilo, ano, brutální faul, červená karta, jeden zápas stop. Ale nic víc.

Skluz Scotta Arfielda na Zdeňka Zlámala je na videu v čase 1:50.

Jsou tady na tu agresivitu asi víc zvyklí, skotská mentalita je obecně taková „rough“, drsná. Toto už je ale za hranou.

Takže jste asi ve Skotsku viděl pár utkání, ve kterých se jiskřilo podobně jako v zápase Rangers – Slavia?

Několik zápasů, ve kterých byly podobně brutální zákroky, jsem tady zažil. I když samozřejmě bez toho kopance jako na Ondru Koláře, to byl extrém. Jednou jsem dokonce dostal během edinburského derby s Hibernian pěstí od fanouška přímo na hřišti.

Tedy podobně jako Ondřej Kúdela od Glena Kamary po utkání v útrobách stadionu, pokud se to tedy odehrálo tak, jak tvrdí Slavia, která už podala na finského záložníka trestní oznámení...

Podobnou dohru až po zápase jsem tady ale nezažil. Británie je celkově na pořádek na fotbale hodně háklivá. Fanoušci i kluby si na to dávají velký pozor, všude jsou policajti a kamery. Takže nějaké násilnosti nebo fyzické útoky by si přímo po takhle velkém utkání nikdo moc nedovolil.

I proto jsem byl překvapený, když se začaly objevovat tyhle zprávy. K ostrovnímu fotbalovému prostředí mi to vůbec nesedí. Navíc dlouho po konci nepustili hráče Slavie ani do kabiny. Nic takového teda nepamatuji.