Nízké odměny a vyhrožování násilím. Během prvního roku skončí většina fotbalových sudích
Až dvě třetiny nováčků mezi fotbalovými rozhodčími v Česku do čtyř let s pískáním z různých důvodů končí. Proto Fotbalová asociace rozjela projekt Zelená páska, který má pomáhat právě novým rozhodčím.
Získat nové rozhodčí je zřejmě stále o dost snazší, než je udržet. Vyplývá to ze zkušeností a statistik Fotbalové asociace, která se snaží začínajícím sudím ulehčit pobyt na trávníku. Pomoci má projekt Zelená páska.
„Kdo bude pískat?“ ptá se videu k projektu Zelená páska ligový rozhodčí Karel Rouček.
Kolem něj mizí lidé, kteří se rozhodli z různých důvodů skončit s pískáním fotbalových zápasů. Noví fotbalový rozhodčí v nejnižších a okresních soutěžích tak budou v prvním roce pískání nosit na ruce zelenou pásku s nápisem „Začínám/Respekt“, aby byli jasně rozpoznatelní.
„K dnešnímu datu máme nějakých 4 300 rozhodčích. Ideální stav je šest tisíc,“ popisuje šéf Komise rozhodčích Fotbalové asociace Libor Kovařík. V průměru zhruba z tisíce nových sudích totiž postupně velká část odpadne.
„Po čtyřech letech od začátku nám skončí dvě třetiny mladých rozhodčích. Jeden z důvodů, proč končí, je prostředí. Hlavně chování hráčů, realizačních týmů i diváků. Projektem zelená páska je chceme začít chránit. Chceme upozornit na to, že začínají a je tedy logické, že budou dělat chyby. Chceme jim pomoct a podpořit je,“ slibuje si od projektu Kovařík.
Aktuální věková struktura ukazuje, že nejvíc rozhodčích je, i přes ztráty noviců, mezi 15 a 25 lety. A části neseberou chuť pískat ani incidenty, které už zažili.
Jako loni tehdy patnáctiletému Kryštofu Tůmovi, kterého zástupci jednoho z týmu uráželi a v šatně mu vyhrožovali zmlácením po utkání okresního přeboru mladších žáků.
„Určitě budu chtít pokračovat dál. Chci se dostat co nejdál. Co budu moc. Přerušil jsem kvůli tomu i svou aktivní kariéru. Už nehraju, pouze pískám a jsem za to moc rád. Určitě bych neměnil. Pískání je pro všechen volný čas a chci se tomu věnovat i nadále,“ komentuje mladý sudí.
Důvodů, proč ale někdy nejen nováčci končí, je víc, než jen nepřátelská atmosféra. Patří mezi ně i finanční podmínky. Hlavní rozhodčí si podle sazebníku od krajských mužských soutěží níže – nově od 5. do 10. ligy, vydělá za zápas mezi zhruba od 550 do tisíce korun. Mírně ubývá střední generace sudích do 45 let.
„Střední generace má většinou rozjetou kariéru, mají rodinu. Tam to souvisí s finančním ohodnocením. Tam už rozhoduje to, jestli se jim pár stovek vyplatí víc než být o víkendu s rodinou,“ myslí si osmadvacetiletý Karel Rouček. Rozhodčí, který se dostal až mezi českou elitu.