Hrát proti tak vyspělému týmu chce každá z nás, těší se Szewieczková na utkání fotbalistek s Anglií

Druhý významný zápas této sezony mají před sebou české fotbalistky. V zimě si v zámoří zahrály proti mistryním světa a teď je čekají evropské šampionky. Navázat na remízu ze Spojených států se budou snažit na britských ostrovech. Angličanky je totiž budou hostit v přípravě na stadionu v Brightonu, a to od 21 hodin. Brighton 12:30 11. října 2022

Před půl rokem dokázaly české fotbalistky uhrát remízu s úřadujícími mistryněmi světa ze Spojených států. V úterý večer se o něco podobného pokusí proti evropským šampionkám z Anglie.

„To, že jsou mistryně Evropy, hovoří za vše. V zimě jsme hrály s Amerikou, to byla pro nás taky obrovská výzva a tohle je druhá obrovská výzva, tak snad to dopadne dobře,“ přeje si před přípravným soubojem s Angličankami v Brightonu kapitánka českých fotbalistek Petra Bertholdová, aby se jí se spoluhráčkami podařilo něco podobného jako v únoru, tehdy uhrály v americkém Carsonu s domácími světovými šampionkami remízu 0:0.

„Anglie má teď úžasnou formu. Sledovala jsem celé mistrovství Evropy, kde Angličanky válely. Já osobně se od nich na hřišti budu učit, protože hrát proti tak vyspělému týmu chce každá z nás. Anglie je teď pro mě top tým,“ dodává Tereza Szewieczková.

Právě čtyřiadvacetiletá záložnice pražské Slavie se proti Angličankám blýskla naposledy – před třemi lety. V Českých Budějovicích tehdy Češky díky jejím dvěma brankám favoritky dlouho trápily, ale nakonec padly 2:3.

„Jejich fotbal je prostě rychlejší, hráčky jsou technické, jsou na tom soubojově lépe. U nás to je o tom, že se musíme dobře připravit v hlavě.“

Svitková ví, jak na ně

Jedinou českou reprezentantkou ve výběru kouče Karla Rady působící na britských ostrovech je středopolařka Kateřina Svitková, která po dvou sezonách ve West Hamu v létě přestoupila do Chelsea.

„Jen doufám, že nepřijdu domů do nového klubu s ostudou, ale se vztyčenou hlavou. Vzhledem k tomu, že jsem hrála proti každé hráčce, tak znám jejich silné a slabé stránky. Budu se snažit holkám poradit jak na ně. Vím, jak je to tady sledované, celkově zájem o ženský fotbal, ať už nároďák, nebo o kluby, hrozně vzrostl. Těším se na to, kam až to dojde,“ říká Svitková, čtyřnásobná nejlepší česká fotbalistka.

Také ona se těší na bouřlivou kulisu přípravného utkání, lístek na něj už si koupilo víc než 20 tisíc lidí. Zápas českých fotbalistek s favorizovanými Angličankami začíná v 21 hodin.