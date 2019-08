‚Píská mužský fotbal, musí se s tím smířit.‘ Adámková čelila po zápase kritice od opavského Zavadila

Po povedeném utkání nejsou na rozdíl od hráčů za hvězdy, ale když udělají chybu, od fanoušků to můžou pěkně schytat. Být fotbalovým rozhodčím není lehký úděl, ještě složitější to může mít v téhle roli žena. Své o tom ví třeba Jana Adámková, která jako hlavní sudí řídila ligové utkání v Jablonci a opavskému Václavu Jurečkovi udělila druhou žlutou kartu za nesportovní chování. Jablonec nad Nisou 10:17 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí Jana Adámková | Foto: EPA-EFE | Zdroj: Profimedia

Ani podle zápisu o utkání to nebyla ze strany Jurečky nejzdvořilejší konverzace, i když se dá počítat s tím, že v zápalu boje přímo na hřišti nebude fotbalista k dámě v rozhodcovském dresu přehnaně galantní.

Ani podle zápisu o utkání to nebyla ze strany Jurečky nejzdvořilejší konverzace, i když se dá počítat s tím, že v zápalu boje přímo na hřišti nebude fotbalista k dámě v rozhodcovském dresu přehnaně galantní.

To si myslí i jiný opavský záložník Pavel Zavadil: „Nepískla faul a hráč jí neřekl žádné sprosté slovo, normálně se vyjádřil, tak to musí brát. Píská mužský fotbal, tak se s tím musí smířit. Je to holka, nebudu se o tom bavit. Kdybych tady řekl pravdu, jak to je, tak bych byl na pranýři.“

Když se Zavadil vracel k jedné z klíčových chvil zápasu, nezapomněl připomenout, že utkání řídila žena a v podstatě tím naznačil, že by třeba její mužští kolegové v podobných momentech rozhodli jinak.

„Jsou situace, kdy to jako ženy máme jednoduší a kdy – jak jsme viděli dneska – si hráč nebere servítky a řekne mi od plic, co si o tom myslí. Na to bohužel musím reagovat,“ řekla Radiožurnálu po utkání hlavní sudí Jana Adámková, která prý občas při zápasech slýchává od hráčů různé poznámky.

„Nejhorší je asi vyrovnat se s tlakem... Plus narážky hráčů na to, že jsem žena. Stalo se mi to, a to i v tomto zápase. Už se v tom pohybuji nějaké roky, takže se s tím dokážu srovnat, jinak bych to nemohla dělat,“ doplňuje sudí Adámková.

Snad proto, že je žen rozhodčích v profesionálním fotbale stále výrazně méně než mužů, budí takto obsazená utkání zvláštní emoce, podobné těm, které cloumaly s Pavlem Zavadilem. I když jablonecký útočník Jan Matoušek vnímá přínos Adámkové a dalších ve fotbalových zápasech.

„Nějaký rozdíl tam je. Když je rozhodčí chlap, tak se může možná trochu více říct, tady je to trochu slušnější. Kdyby do toho každý mluvil a nadával, tak za chvilku hrajeme sedm na sedm,“ dodává střelec vítězné branky nedělního utkání na Střelnici.

Ligové rozhodčí

První ženskou sudí, která udělala v českém ligovém kole výraznou stopu, byla Dagmar Damková. Bývalá fotbalistka mezi lety 2003 a 2011 odřídila celkem 45 ligových duelů. Debutovala v říjnu 2003 na zápase Liberce proti Českým Budějovicím a svou rozhodcovskou kariéru uzavřela v srpnu 2011 v duelu mezi Mladou Boleslaví a Slováckem.

Po skončení kariéry rozhodčí se dala na funkcionářskou dráhu. Damková byla následně jmenována předsedkyní ústřední komise rozhodčích FAČR a v roce 2013 byla zvolena předsedkyní Řídící komise pro Čechy, která má ve své funkci pod dohledem Českou fotbalovou ligu a v Čechách hrané divize.

Kontroverze vzbudil před třemi lety také incident sparťanských fotbalistů Tomáše Koubka a Lukáše Váchy, kteří se po zápase s Brnem, kdy Letenští přišli o vítězství až v nastaveném čase gólem z ofsajdu na 3:3, nevhodně vyjádřili k hlavní sudí Lucii Ratajové.

Koubek po utkání řekl novinářům: „Můj názor je takový, že ženy by měly zůstat u plotny, a ne rozhodovat mužský fotbal.“ Vácha na svém twitterovém účtu Ratajovou poslal ke sporáku. Oba fotbalisté se za svá vyjádření omluvili, dostali od disciplinární komise pokutu 40 tisíc korun a do konce roku museli odvést jeden trénink mládeže.

