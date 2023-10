Hodně slz proteklo, vzpomíná první ženská rozhodčí v Česku Damková. Od její premiéry v lize uběhlo 20 let

Podle některých měly zůstat u sporáku a nemíchat se do fotbalu. I přes tyhle a jiné urážky ale vytrvaly a dotáhly to až do fotbalové ligy. Dagmar Damková a Jana Adámková jsou ale zatím jediné ženy, které jako rozhodčí pískaly zápasy nejvyšší mužské soutěže v Česku. Praha 15:08 18. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dagmar Damková | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Ve středu uplynulo přesně dvacet let od doby, co Dagmar Damková odpískala první utkání v mužské fotbalové lize. V jejích stopách jde aktuálně Jana Adámková.

Poslechněte si, jak rozhodčí Dagmar Damková vzpomíná na to, že byla první ženou, která v Česku pískala ligový zápas

„Takovou nejzákladnější cestičku mají prokopanou a jak se s tím poperou, to už je v jejich rukou, nebo spíš nohou,“ tvrdí nyní bývalá rozhodčí Dagmar Damková.

V říjnu roku 2003 se stala první ženou, která byla jako hlavní rozhodčí delegována na utkání mužské fotbalové ligy. Rozhodovala duel Liberce – České Budějovice. Během osmi let odpískala Damková v lize 51 utkání.

„Někdy je to taky o štěstí, je to ale taky o vůli, psychické dovednosti. Někdy to bylo těžké, hodně slz proteklo. Spousta holek to nedala už v základech, položilo je hned něco prvního,“ vysvětluje Damková, proč se zatím jen jedné další ženě podařilo dostat mezi hlavní rozhodčí v lize.

V listopadu 2018 dostala důvěru Jana Adámková, která už tehdy za sebou měla finále Ligy mistryň.

„Nejhorší je asi vyrovnat se s tlakem plus s hráči, kteří dokážou vyvinout narážky na to, že jsem žena. Stalo se mi to, pohybuji se v tom už nějaké roky, takže se v tom dokážu srovnat. Jinak bych to ani nemohla dělat,“ popisuje své zkušenosti Adámková.

‚Velký potenciál‘

Ve fotbalové lize Adámková zatím odpískala jen 12 zápasů. Přestože je pořád na listině rozhodčích, poslední dvě sezony sedí jen u videa. Delegace na zápasy nejvyšší mužské soutěže aktuálně ještě dostávají asistentky Lucie Ratajová a Nikola Šafránková.

„V současné době nemáme jasně danou vytipovanou rozhodčí, která by mohla do pár týdnů odpískat prvoligové utkání,“ přiznává předseda komise rozhodčích žen Milan Plesar.

„Výkony a přístup současných mezinárodních rozhodčích žen a vytipovaných perspektivních rozhodčích nám dává velký potenciál, že takovou rozhodčí najdeme. Jsme si jisti, že do velmi krátké doby, měsíců, či jednoho, až dvou let, takovou rozhodčí mít budeme.“

Zatím ale Dagmar Damková a Jana Adámková zůstávají jedinými ženami, které pískaly zápasy mužské fotbalové ligy.