Slávistky začínají ligu na Edenu, chtějí naučit diváky chodit na ženské zápasy. Na co se v ženské lize těšit?
V sobotu začíná ženská fotbalová nejvyšší soutěž. Sparta posílená o tři posily ze Spojených států ji zahájí v Plzni. Slávistky, které obhajují double, doma v Edenu vyzvou nováčky soupeře z Ostravy. Vůbec poprvé tak Eden bude hostit ženský zápas, který není derby pražských S nebo evropský pohár. Slavia tak chce diváky naučit chodit i na ženský fotbal.
V sobotu začíná ženská fotbalová liga. Fotbalistky Slavie do ní vstoupí jako obhájkyně titulu a sezonu zahájí tam, kde ji v květnu úspěšně ukončily - na Edenu, tedy domácím stadionu mužského A-týmu.
Přestože Slávistky většinu zápasů odehrávají na hřišti v Horních Měcholupech, zápasy jako je boj o Ligu mistryň či derby proti Spartě pravidelně odehrávají právě ve Vršovicích.
Popularita ženského fotbalu roste.
V sobotu zde vyzvou nováčka soutěže Baňky, tedy ženský tým Baníku Ostrava. Pro hráčky v sešívaných dresech to tak bude poprvé, co zde nebudou čelit Spartě nebo někomu z evropských týmů.
„Pro holky je to svátek. Chlapi tu v sobotu nehrají, takže jsme měli možnost využít velký stadion. Je to symbolické v tom, že jsme tu končili, obhájili double. Navíc chceme fanoušky naučit chodit na zápasy, aby si cestu k ženskému fotbalu našli i mimo derby,“ vysvětlila pro server iRozhlas.cz mluvčí ženského týmu Slavie Šárka Holečková.
Ke stejnému kroku, tedy zahájit sezonu na velkém stadionu, se letos uchýlí třeba i německý velkoklub z Bayernu Mnichov, jehož ženský tým letos rovněž obhajuje titul v německé Bundeslize. Přestože ženský fotbal v Evropě roste, mimo Anglii není úplně běžné, aby ženské týmy hrály na velkých stadionech.
Přitom právě velké stadiony diváky lákají, jak ukazuje třeba londýnský Arsenal, který minulou sezonu držel rekordy návštěvnosti.
Pro příklad nemusíme ale chodit daleko, i tuzemský ligový rekord se váže k velkému stadionu. Padl právě v květnu na Edenu při posledním derby sezony, kde Slávistky získaly titul po výhře 5:0 nad Spartou před zraky 6322 diváků.
Hráčky v sešívaných dresech navíc do nové sezony vstupují se staronovou posilou. Po zahraničních štacích v Itálii a Rakousku se do Slavie vrací poslední vítězka ankety Fotbalistka roku Kamila Dubcová.
Nová Sparta
Změny jsou ale i na druhém břehu, a to nejen v kádru. Hlavního trenéra Pavoľa Gregoru vystřídal Michael Steiner, rakouský kouč, který na Strahov přináší zkušenosti z ženské reprezentace Rakouska do 19 let. Pozici asistentky trenéra opouští Lucie Martínková, která nově bude trénovat druholigové Prague Raptors.
Spartě budou v sestavě chybět dvě nejproduktivnější hráčky. Pro ženský fotbal v Česku je ale dobrá zpráva, že se z pražského klubu dostaly do nejprestižnějších evropských lig.
První z nich je Aneta Polášková, která do Sparty přišla minulou sezonu ze Slovácka a během sezony skórovala čtrnáctkrát, včetně hattricku v nadstavbě proti Liberci.
Tato bilance ji vynesla na druhé místo tabulky střelkyň hned za Kateřinu Svitkovou. Uplynulá sezona pro třiadvacetiletou Poláškovou znamenala i první gól v národním dresu - podařilo se jí to v zápase proti Chorvatsku, kam nastupovala z lavičky.
Nyní bude cesta mladé hráčky pokračovat v německém Norimberku - nováčkovi německé nejvyšší soutěže. Naváže tak na kapitánku národního týmu Kláru Cahynovou, která v letech 2018-2020 působila v Turbine Postdam nebo Lucii Voňkovou, která oblékala dres Bayernu Mnichov. Od roku 2020 ale Češky zastoupení v Bundeslize neměly.
Ze Sparty odchází i švédská útočnice Ema Paljevič, jejíž další štací bude francouzské Nantes. Přestože Paljevič do Sparty přišla v lednu během zimního přestupového okna z Malmö FF, rychle se dostala mezi nejlepší střelkyně. Ve 13 zápasech se prosadila devětkrát, dvakrát byla jedinou střelkyní Letenských v derby proti rivalkám ze Slavie.
Naopak do Sparty přišly tři posily ze Spojených států - obránkyně Tori Hansen, útočnice Hallie Bergford a Ellie Ospeck. Poslední jmenovaná přestupuje z Houston Dash americké NWSL, Hansen má zkušenosti z USA i Austrálie, Bergford hrála univerzitní ligu v Seatllu. První dvě se už ukázaly v přípravném utkání proti anglickému West Hamu.
Sparťanky mají Slavii co vracet. Hráčky v sešívaných dresech si vedle pátého titulu v řadě brousí zuby i na Ligu mistryň, kam se v loňské sezoně nedostaly přes turecký Galatasaray. Sezona začíná 16. srpna, a stejně jako u mužů vyvrcholí v květnu.