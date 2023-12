Horší podmínky, platy a zázemí. České fotbalistky uvádí, proč je pro ně těžké dostat se na vyšší úroveň

Ženský fotbal v Česku stále zaostává za tím mužským. I přesto, že se v posledních letech ženský fotbal posunul, tak podle výpovědí fotbalistek trpí špatnými podmínkami a nedostatkem uznání od veřejnosti. Podle technického ředitele Fotbalové asociace České republiky Ericha Brabce lidé stále na ženský fotbal nenahlíží pozitivně. Praha 14:06 11. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi těmito kluby je Sparta a Slávie, které mají nejlepší výsledky v ženském fotbalu. Tyto dva kluby jsou rivaly, kteří poskytují ženám o něco lepší podmínky, než je běžné (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Největší momentální výzvou českého ženského fotbalu jsou špatné podmínky. V porovnání s mužským fotbalem mají ženy horší zázemí, náčiní i prostory pro trénink a zotavení.

Podle fotbalistek proto není možné se posunout na vyšší úroveň. Navíc dostávají horší výplaty než muži, a většina z nich proto musí mít další práci nebo studovat při své fotbalové kariéře.

„Nejsem profesionální fotbalistka, pokud nemůžu vyžít z peněz, které vydělávám svou fotbalovou kariérou. Naše liga není profesionální, spíše semi-profesionální,“ říká hráčka pražského klubu Sparta Kateřina Bužková.

Další fotbalistky popsaly, jak jsou ženy zaseklé v „začarovaném kruhu“, kdy mohou často trénovat pouze odpoledne, takže nemají dost tréninků, aby se posunuly na úroveň, kde by je lidé chtěli sledovat.

Potřebují trénovat v lepších podmínkách a dostávat více peněz, ale nikdo je nechce sponzorovat, dokud na té vyšší úrovni už nebudou a dokud je nebude sledovat více lidí.

Malá konkurence

Dalším problémem je, že v Česku nemají nejlepší hráčky dostatek prostoru k zlepšení, protože chybí konkurence. Většina fotbalových klubů se na ženský fotbal nezaměřuje a jen pár z nich se v posledních letech snaží zlepšit jejich situaci.

Mezi těmito kluby je Sparta a Slavia, které mají v ženském fotbalu nejlepší výsledky. Je to také proto, že poskytují ženám o něco lepší podmínky, než je běžné. U většiny ostatních klubů tomu tak ale není a protože v nich mají ženy horší podporu, tak nejsou pro nejlepší české hráčky dostatečnou konkurencí.

„Musíme být kritičtí, nejsme na úrovní top klubů, které se účastní mistrovství Evropy,“ popisuje bývalý vedoucí ženského úseku a momentální technický ředitel Fotbalové asociace Erich Brabec.

„Austrálie může být příkladem, jak i v našich podmínkách zlepšit situaci. V roce 2020 se australská vláda spojila se soukromými partnery, finančním sektorem a jejich fotbalovou asociací a stvořili skvělou marketingovou kampaň, ve které zvýraznili značku Matildas – označení pro jejich ženskou fotbalovou reprezentaci. Pokud nás česká vláda nebude podporovat, tím myslím i sport celkově, tak bude naše situace stále horší,“ dodává Brabec.

Boj proti předsudkům

Krom jiného se Brabec také obává, že česká společnost není na profesionální ženský fotbal připravená. „Mám stále pocit, že na ženský fotbal není pozitivně nahlíženo. Doufejme, že poslední mistrovství všem ukazuje, že na ženském fotbalu není nic špatného.“

Jeden z nejčastějších důvodů, proč se lidé na ženský fotbal nedívají, je argument, že ženy nejsou tak fyzicky zdatné jako muži a jejich hra není dostatečně zajímavá. Fotbalistky se s těmito stereotypy snaží bojovat. Například francouzské hráčky připravily reklamu, která se následně stala populární. Dokazují v ní, že jejich fotbal je plný akce.

To potvrzuje také kondiční trenér ženského fotbalového týmu Sparta Praha Jan Petružela. Ženy jsou podle něj ve hře agresivnější, tím myslí například to, že „častěji mění strany, takže hra je pak více dynamická. Muži na druhou stranu přemýšlí více takticky. Obojí má něco do sebe.“