Svitková může s Chelsea slavit v Lize mistryň postup, na mistrovství světa favorizuje Anglii

„Moc se těším, je to pro nás důležité utkání. Když zvítězíme na tisíc procent už si zajistíme účast v další fázi Ligy mistryň. Myslím si, že by mohlo přijít i hodně diváků, protože ohledně ženského fotbalu je teď ve Španělsku velký boom a chodí dost lidí. Jsem na to dost zvědavá,“ řekl Kateřina Svitková pro Radiožurnál Sport před zápasem na Realu Madrid.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Kateřiny Svitkové před zápasy Ligy mistryň

Chelsea v Lize mistryň ještě neztratila ani bod a dokonce neinkasovala ani gól. Svitková není jedinou Češkou v Lize mistryň, například branku pařížského PSG hájí například Barbora Votíková, a svůj zápas v rakouském St. Poltenu bude hrát především i pražská Slavia.

„Myslím, že už dřív jsme se Slavií dokázali, že mezi ty špičkové kluby patříme. Máme skvělé fotbalistky,“ říká odchovankyně pražského klubu Svitková, která bude na dálku svému bývalému zaměstnavateli fandit.

Sama je ráda, že zápas Ligy mistryň vyšel přesně do volných dnů na mistrovství světa mužů. Zápasy v Kataru sleduje velmi pozorně a baví jí i to, jak šampionát prožívají fanoušci v Anglii.

„Každý to tu sleduje. Když jsem šla do centra do restaurace, žilo to tam neskutečně. Maročané to tam po své výhře nad Španělskem obsadili, slavili, troubili, byl to úžasný zážitek. Angličané svůj postup tolik neslavili, trochu ho čekali. Teď už to bude jinačí, Francie je jiný oříšek,“ říká česká záložnice.

Čtvrtfinále mezi Anglií a Francií je v kabině Chelsea velkým tématem.

„Když se tak bavíme s holkami, tak řešíme, jak velká prověrka to pro tým bude. Ale Angličané mají tak neskutečně široký a kvalitní kádr, že si myslím, že to rozhodne. Francie je přeci jen trochu poznamenaná zraněními, což by mohlo hrát velkou roli,“ věří v postup ostrovanů Svitková.