Liga mistryň přilákala do Edenu přes pět tisíc fanoušků. Slavistky podlehly Arsenalu 2:5

Nedávno byl v Praze fotbalový Dortmund, příští týden přiletí Barcelona a v listopadu ještě milánský Inter. Fanoušci Slavie mohou díky postupu fotbalistů do Ligy mistrů sledovat hned několik evropských velkoklubů. Jeden takový do Edenu zavítal i díky ženám Slavie, které v prvním osmifinále Ligy mistryň prohrály 2:5 s londýnským Arsenalem.

„Je to stejně kvalitní tým, jako kdyby chlapi dostali anglické mužstvo. Víte sami z mužského zápasu s Chelsea, jak je těžké proti nim hrát. Akorát oni neudělali takové fatální chyby jako my, proto je výsledek tak odlišný,“ myslí si autorka prvního gólu domácích Kateřina Svitková.

Slávistky narazily na jeden z nejlepších klubů v Evropě, Arsenal je úřadujícím anglickým šampiónem a v kádru má řadu reprezentantek. Jako například stříbrnou medailistku z letošního mistrovství světa Nizozemku Miedemaovou, která dala v Edenu hned čtyři góly.

„Je to samozřejmě obrovský rozdíl. Jejich podmínky se absolutně nedají porovnat s těmi našimi. Tam šla liga obrovským způsobem nahoru. Mají v týmu samé profesionálky a my tu máme holky, které chodí do práce a do školy,“ popisuje rozdíly mezi možnostmi obou klubů trenér slávistek Michal Kolomazník.

Na zápas proti Arsenalu dorazilo do Edenu přes pět tisíc fanoušků. To je pochopitelně o dost víc, než na co jsou hráčky Slavie zvyklé z domácí soutěže. A i přes konečný výsledek lidé Pražanky po utkání vyprovázeli potleskem.

„Já jsem vážně šťastná za tyto fanoušky, protože oni nás vždycky táhnou dopředu a děkovačka dnes byla neskutečná. To se vidí málo kde a jsem za to ráda,“ pochvalovala si po středečním utkání s Arsenalem diváckou kulisu Kateřina Svitková. Osmifinálová odveta v Lize mistryň čeká fotbalistky Slavie za dva týdny v Londýně.