'Holky hrajou fotbal.' Video má přilákat fanoušky i na ženské zápasy

„Co se to tam děje venku?“

„Holky hrajou fotbal.“

„Holky?“

„Holky!“

Tomáš Hübschman se diví v rozhovoru s Karlem Poborským. Dva bývalí fotbaloví reprezentanti si zahráli v klipu, který propaguje ženský fotbal.

Klíčový je úspěch, třeba postup na MS. 'Pak bude i ženský fotbal populární,' sní české fotbalistky Číst článek

A nebyli rozhodně sami. Kromě členek národního týmu se před kamerou objevil i plzeňský trenér Pavel Vrba nebo plážové volejbalistky Kristýna Hoidarová-Kolocová a Michala Kvapilová.

„Strašně se mi to líbilo. Když jsem byla oslovena, tak první reakce byla, že přece nejsem herečka, ale když jsem slyšela tu ideu, kdo tam bude a jak to bude probíhat, tak jsem souhlasila a jsem strašně moc ráda, že jsem byla součástí,“ říká bývalá fotbalistka Pavlína Ščasná, která si v klipu také zahrála.

Fotbalová asociace tímto videem startuje kampaň, která má pomoci popularizaci ženského fotbalu. „Pokud jsem aktivně hrával, nevnímal jsem ženský fotbal. Neznal jsem ho a téměř nic jsem o něm nevěděl. I kvůli malé propagaci. V médiích se to objevilo minimálně nebo skoro vůbec,“ přiznává Karel Rada.

Kupředu díky mediální prezentaci

Bývalý reprezentant, který pomohl vybojovat stříbro na mistrovství Evropy v roce 1996, se po konci hráčské kariéry vypracoval až v trenéra ženské fotbalové reprezentace.

„Jsou to kapičky v moři, které nám přispívají. Takových věcí potřebujeme víc včetně přenosů. Neustálá mediální propagace ženského fotbalu je potřeba, to nás může posunout, aby začala veřejnost ženský fotbal vnímat,“ popisuje Karel Rada, co všechno potřebuje ženský fotbal ke svému rozvoji a popularizaci.

„Dneska je tomu doba hodně nakloněná. Sociální sítě frčí u mladých i u mé generace. Všichni si podobná videa mohou přehrát, takže věřím, že to pomůže propagaci ženského fotbalu, že se lidé přijdou podívat a zjistí, že holky opravdu umí hrát fotbal,“ doufá několikanásobná česká fotbalistka roku Pavlína Ščasná.

Tomáš Hübschman a Karel Poborský | Zdroj: FAČR