Majitel fotbalové Žiliny nenechá klub padnout na nulu, míní slovenský sportovní novinář

Velkých úspěchů tam dosáhli čeští trenéři Pavel Vrba nebo Pavel Hapal, s Chelsea tam v Lize mistrů chytal i Petr Čech. Fotbalová Žilina bývala léta vyhlášenou fotbalovou adresou nejen na Slovensku, ale teď bude v likvidaci. Nejlépe odměňovaní hráči A-týmu, kteří nepřistoupili na snížení platů v době pandemie koronaviru, dostali výpovědi. Žilina 13:12 31. března 2020

„V prvním okamžiku jsme všichni fanoušci, kteří jsme na Žilinu a na šošony chodili, byli zděšení z toho, co se vlastně děje,“ přiblížil Radiožurnálu své pocity sportovní reportér Michal Kolárik, který chodil na šošony, jak se žilinským fotbalistům přezdívá, od svého dětství. Takže i v době, kdy s klubem slavili titul čeští trenéři.

Jeden z největších slovenských fotbalových klubů čelí likvidaci. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„Nakonec se ukázalo, že ten krok vedení nebyl až tak nepromyšlený. Jak znám Jozefa Antošíka, on nešije nic horkou jehlou. Komunikace s hráči možná byla nešťastná, ale v době, kdy je možný jen minimální kontakt, není výpověď zaslaná kurýrem možná až tak necitlivá,“ popsal kroky majitele klubu Jozefa Antošíka novinář z deníku Šport, který léta psal o žilinském fotbale.

Kolarík zároveň připomněl, že žilinský majitel na jedné dřívější přestupové kauze už ukázal, že se hráčům nevyplatí licitovat.

„Hráči jako by se nepoučili z toho, co se jim může stát, když budou chtít s Jozefem Antošíkem vyjednávat o nějakých sumách. Když přistoupili na snížení platů třeba hráči Barcelony, tak s podobným krokem mohli souhlasit i hráči MŠK Žilina. I po snížení částky až o 80 procent se dá s takovými penězi na Slovensku vyžít,“ myslí si slovenský reportér.

„Uvidíme, jaký bude další vývoj. Podle mého názoru nehrozí, že by Jozef Antošík zrušil projekt, na kterém pracuje už skoro 25 let. Do kterého dal srdce, duši i peníze. Určitě není z těch, který by nechal klub padnout na nulu a odejít. Sám se vyjádřil, že je to možná i cesta pro jiné kluby, jak ušetřit na nákladech a získat nějaký čas i peníze,“ dodal Kolárik s tím, že by Žilina i v budoucnu mohla být klubem, který se bude snažit vychovávat vlastní talentované fotbalisty.

Fotbalová liga na Slovensku je zatím přerušená do konce dubna. Žilina je v tabulce druhá za bratislavským Slovanem.