‚Bude to pro nás experiment.‘ Fotbalové kluby se musí vypořádat s krátkou pauzou bez zimní přípravy

Poslední podzimní kolo fotbalové ligy ještě ani nezačalo a trenéři už musí myslet na první jarní. Zimní pauza je tentokrát extrémně krátká. Na odpočinek ať už fyzický nebo psychický prakticky nebude čas. A to ještě kluby potřebují natrénovat na druhou část sezony.

„Zimní příprava není žádná. Hráči dostanou desetidenní dovolenou, pak budeme mít zhruba týden na trénink a pak týden na přípravu na ligu. Bude to pro nás experiment,“ tvrdí o rekordně krátké zimní pauze trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský. Poslední podzimní a první jarní kolo dělí ani ne tři a půl týdne.

Fotbalovou ligu čeká extrémně krátká zimní pauza.

„Pro hráče je to něco nového, ale myslím si, že jsou nesmírně rádi, protože nebudou mít zimní přípravu a nebudou mít galeje,“ podotkl s úsměvem teplický trenér Radim Kučera. „Zažil jsem to pět let v Německu jako hráč. Týdenní dovolená a začínalo se v polovině ledna,“ dodal.

Právě v polovině ledna začne druhá část ligové sezony. Aby zbyl alespoň nějaký čas na přípravu, tak stráví fotbalisté s rodinami jen týden mezi Štědrým dnem a koncem roku. A to je podle Trpišovského málo.

„Hráč potřebuje aspoň jednou dvakrát za sezonu pět šest týdnů volno, aby si svaly, klouby a celé tělo odpočinuly,“ myslí si kouč úřadujícího mistra.

Hráči si během této zimní pauzy neodpočinou fyzicky a podle brněnského trenéra Richarda Dostálka asi ani psychicky. „S mentálním odpočinkem to bude tentokrát hodně složité. My se nenacházíme v dobrém rozpoložení, takže s tím můžeme mít problém. Ale pokusíme se na tom zapracovat.“

Navíc kromě fyzického a psychického odpočinku je potřeba se ještě připravit na druhou polovinu sezony. Na trénink přitom neměly týmy kvůli nahuštěnému programu už na podzim moc času.

„V ideálním případě se budeme snažit mít širší kádr, abychom hráče někdy vyndali z toho bloku a dotrénovali je v průběhu týdne,“ plánuje Trpišovský pro jarní část sezony, která začne už v polovině ledna.